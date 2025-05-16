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16 мая 2025, 21:58

На матче «СКА-1946» — «Спартак» установили рекорд посещаемости в истории МХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

На третьем матче финальной серии Кубка Харламова между СКА-1946» и «Спартаком» (1:3) был установлен рекорд посещаемости в истории МХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Игру в Санкт-Петербурге посетили 11 007 зрителей при общей вместимости 12 300. Ранее наивысший результат был установлен на «G-Drive Арене» в Омске — 10 407 болельщиков.

«Спартак» одержал третью подряд победу над СКА (3-0 в серии) и находится в шаге от победы в Кубке Харламова. Следующая игра финальной серии состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: МХЛ
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