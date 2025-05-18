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18 мая 2025, 19:30

На четвертом матче между «СКА-1946» и «Спартаком» был установлен новый рекорд посещаемости в МХЛ

Сергей Ярошенко

На четвертом матче финальной серии Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Спартаком» (4:3) был установлен рекорд посещаемости в истории МХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Игру в Санкт-Петербурге посетили 12 010 зрителей при общей вместимости 12 300. Предыдущий рекорд посещаемости был установлен также в Санкт-Петербурге 16 мая на третьем матче финальной серии между командами, тогда игру посетили 11 007 зрителей.

Пятый матч серии между «СКА-1946» и «Спартаком» пройдет 20 мая в Москве.

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