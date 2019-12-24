Московское «Динамо» всухую победило «Красную Армию», «ОРДЖИ Юниор» проиграл 39-е поражение в 39 играх

Московское «Динамо» обыграло «Красную Армию» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ — 3:0.

В другой встрече «ОРДЖИ Юниор» уступил «Крыльям Советов» — 1:5. Китайский клуб проиграл 39 игр из 39 с разностью шайб 47-281.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Рига» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: И. Кожухов — 7 (Ю. Кожухов, Линник), 0:36 — 1:0. Гринбергс — 7 (Ошениекс, Н. Матейко), 13:40 — 1:1. Туманов — 3, 19:44 — 1:2. Коротких — 5 (Кухарев, Антонов), 26:08 — 2:2. Гринбергс — 8, 34:54 — 2:3. Шваненбергс — 20, 49:43 — 2:4.

Вратари: Евграфов — Бруверис.

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Затонских — 3 (бол., Юров, Овчинников), 2:42 — 0:1. Юров — 11 (Опарко, Овчинников), 9:59 — 0:2. Господынько — 12 (Буйван, Пензин), 20:30 — 1:2. Потапов — 16 (бол., Юров), 28:10 — 1:3. Затонских — 4 (Овчинников), 35:53 — 1:4. Мозякин — 3 (Болсуновский, Олейников), 51:43 — 2:4. Потапов — 17 (п.в., Юров, Овчинников), 59:34 — 2:5.

Вратари: Камышников (Моисеев, 9:59, 58:29 — 58:55, 59:20 — 59:34) — Щербаков.

«Толпар» (Уфа) — «Омские ястребы» (Омск) — 5:4 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чинахов — 16 (Асташевский, Машков), 19:23 — 0:1. Яремчук — 8, 22:03 — 0:2. Пашин — 11 (Валеев), 26:16 — 1:2. Денисевич — 5 (бол., Асташевский, Спиценко), 28:31 — 1:3. Валеев — 6 (бол., Шумилов, Пашин), 30:03 — 2:3. Елизаров — 4 (Аймурзин), 39:55 — 3:3. Казаков — 10 (Денисевич, Берестнев), 48:48 — 3:4. Валеев — 7 (Пашин), 59:14 — 4:4.

Победный буллит: Аймурзин.

Вратари: Кулешов (59:11 — 59:14) — Дианов.

«Белые медведи» (Челябинск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Захмаревич — 14 (Юдин), 6:36 — 0:1. Зиновьев — 14 (Аксенов), 16:49 — 1:1. Абрамов — 5 (Аксенов), 29:23 — 2:1. Зарубин — 2 (бол., Зиновьев, Аксенов), 34:13 — 3:1. Лукин — 8 (мен., Шварев), 40:23 — 4:1.

Вратари: Горбунов (Соломатин, 47:57) — Кузнецов.

«Ладья» (Тольятти) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Давыдов — 7 (бол., Желудков, Никулин), 32:46 — 0:1. Желудков — 2 (Растворов, Морозов), 52:04 — 0:2. Юзленко — 1 (Цыбин), 55:17 — 0:3.

Вратари: Забродин (59:55) — Меньшатов.

«Авто» (Екатеринбург) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Бухаров — 17 (Журавлев, Захаров), 0:51 — 1:0. Бухаров — 18 (Захаров), 37:38 — 2:0.

Вратари: Романов — Щетилин (59:12 — 59:59).

«Сарматы» (Оренбург) — «Ирбис» (Казань) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Назаров — 8, 9:30 — 1:0. Галимзянов — 6 (Валеев, Купчихин), 24:33 — 1:1. Тимашев — 7 (Белых, Драгун), 37:07 — 2:1. Галиаскаров — 10 (бол., Полувытнов, Мухин), 51:02 — 2:2. Галиаскаров — 11 (Ситдиков, Мухин), 57:32 — 2:3.

Вратари: Бородкин — Мосин.

«Красная Армия» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Злодеев — 6 (Тринеев, Чибриков), 29:16 — 0:1. Никоноров — 5 (Кацевич), 30:14 — 0:2. Мошкин — 3 (мен., Ромко), 32:10 — 0:3.

Вратари: Киселев (Самсонов, 32:10) — Моторыгин.

«Русские витязи» (Чехов) — «Тайфун» (Уссурийск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Смирнов — 7 (Кондырев, Демидов), 25:51 — 1:0. Терещенко — 1 (бол., Долотов, Лапшин), 39:57 — 1:1. Пасманик — 6 (Бунов), 51:57 — 1:2.

Вратари: Чечелев (59:45) — Синегубкин.

«Локо» (Ярославль) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Голы: Бычков — 6 (бол., Гутик, Тесанов), 8:58 — 1:0. Сигорин — 4 (Гутик, Ахунов), 17:33 — 2:0. Кабуш — 5 (Горбушин, Танков), 24:36 — 2:1. Лукичев — 5 (Денежкин, Лукашевич), 32:34 — 3:1. Ахунов — 4 (Гутик), 33:23 — 4:1. Горячев — 1 (бол., Бычков, Никулин), 41:10 — 5:1. Тесанов — 5 (Миронов, Ахунов), 52:20 — 6:1. Смирнов — 15 (Гутик, Манин), 54:19 — 7:1.

Вратари: Горшков — Обыскалов.

«Реактор» (Нижнекамск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 3:8 (2:4, 1:1, 0:3)

Голы: Попов — 3 (Файзуллин, Чусовитин), 1:23 — 0:1. Гайнуллин — 1 (Шутов), 4:11 — 1:1. Паранин — 23 (бол., Чивилев, Полькин), 7:54 — 2:1. Ежов — 12 (бол., Руденко), 10:44 — 2:2. Попов — 4 (бол., Чусовитин), 15:56 — 2:3. Попов — 5 (бол.), 18:21 — 2:4. Чусовитин — 6 (Попов, Ежов), 32:13 — 2:5. Хайруллов — 3 (бол., Паранин, Мотыгуллин), 33:42 — 3:5. Дрягилев — 2 (Попов, Чусовитин), 53:31 — 3:6. Дрягилев — 3 (бол., Ежов), 57:33 — 3:7. Добровольский — 1 (буллит), 59:53 — 3:8.

Вратари: Озолин (Шакиров, 18:21) — Кузмаул.

«Алмаз» (Череповец) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Богатов — 6 (Кузнецов, Гуслистов), 8:19 — 1:0. Казаков — 7 (Неволин), 15:22 — 2:0. Большаков — 10 (Файзутдинов, Будницкий), 20:54 — 2:1. Ушаков — 7 (бол., Рашевский, Васильев), 25:34 — 2:2. Власов — 8 (Поносов), 27:03 — 2:3. Луховской — 20 (бол., Басимов, Ощепков), 48:59 — 3:3. Ощепков — 2 (Луховской, Чижиков), 64:49 — 4:3.

Вратари: Виноградов (Шостак, 27:03) — Ершов.

«Крылья Советов» (Москва) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Гуськов — 4 (Билялов, Погонченков), 19:09 — 1:0. Лебедкин — 6 (Ермачихин, Кашафетдинов), 25:03 — 2:0. Го Цзыци — 2 (бол., Седов, Сергиевский), 26:34 — 2:1. Зубчинский — 13 (Одиноков, Ащеулов), 53:34 — 3:1. Климкин — 3 (Бабушкин), 57:45 — 4:1. Порошин — 11 (Ащеулов, Одиноков), 59:24 — 5:1.

Нереализованный буллит: Билялов (Крылья Советов), 48:11 (Вратарь).

Вратари: Кадочников — Зиновенко.

«Капитан» (Ступино) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Бозунов — 10 (Баснев, Долишня), 1:07 — 0:1. Гараев — 17 (Сурканов, Понкратов), 7:40 — 1:1. Кротов — 6 (Курилкин, Сталев), 14:02 — 1:2. Рыбин — 5 (Казаков, Сурканов), 45:49 — 2:2. Гараев — 18 (Казаков, Дорофеев), 47:42 — 3:2. Ахметвалиев — 10 (бол., Жеребкин, Кротов), 56:57 — 3:3. Жеребкин — 7 (бол., Кротов, Ахметвалиев), 60:33 — 3:4.

Вратари: Скляр — Колупаев.

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Атлант» (Мытищи) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Галиуллин — 5, 2:24 — 1:0. Цыплаков — 14, 17:48 — 2:0. Алтыбармакян — 11 (бол., Яруллин, Цыплаков), 33:08 — 3:0. Жук — 13 (мен., Цыплаков), 48:39 — 4:0. Борисенко — 2 (бол., Силантьев, Шушин), 49:41 — 4:1.

Вратари: Ромашкин — Задорожный.