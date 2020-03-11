Московское «Динамо» обыграло «Красную Армию» и сравняло счет в серии

«Красная Армия» в домашнем матче 1/8 финала плей-офф Париматч МХЛ уступила московскому «Динамо» — 0:3. Счет в серии 1-1. Аналогичный результат в противостояниях между «Ска-1946» со «Спартаком» и у «Динамо» с «Алмазом». «Локо» второй раз подряд обыграл «Ригу».

Париматч МХЛ

1/8 финала

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «МХК Спартак» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии 1-1

Голы: Белов — 1 (бол., Круженков, Волков), 21:53 — 0:1. Гордин — 1 (бол., Кровяков, Грязнов), 50:18 — 1:1.

Победный буллит: Тагиров.

Вратари: Д. Николаев (Ромашкин, 41:03, Д. Николаев, 41:28) — Ботов.

Судьи: Ведерников, Хартин.

11 марта. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«Локо» (Ярославль) — «ХК Рига» (Рига) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Счет в серии 2-0

Голы: Денежкин — 1 (бол., Лукичев, Березкин), 14:35 — 1:0. Шваненбергс — 1 (Синегубов, Галимов), 17:51 — 1:1. Манин — 2 (Денежкин, Березкин), 20:48 — 2:1. Галимов — 1 (Гегерис, Федоров), 22:55 — 2:2. Рыбаков — 1 (Николаев), 56:23 — 3:2. Манин — 3 (мен., п.в.), 59:58 — 4:2.

Вратари: Исаев — Ворис (59:38 — 59:58).

Судьи: Кондратьев, Красотин.

11 марта. Ярославль. МФСК «Локомотив».

«Красная Армия» (Москва) — «МХК Динамо» (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:1)

Счет в серии 1-1

Голы: Мачулин — 1 (Чибриков, Лазутин), 5:38 — 0:1. Семенеко — 1 (бол.), 47:22 — 0:2. Косолапов — 1, 60:00 — 0:3.

Вратари: Скотников — Жеренко.

Судьи: Абросимов, Колонутов.

11 марта. Москва. ЛДС ЦСКА.

«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Алмаз» (Череповец) — 6:1 (5:0, 0:1, 1:0)

Счет в серии 1-1

Голы: Поносов — 1, 2:26 — 1:0. Калмыков — 1 (Власов, Поносов), 4:02 — 2:0. Жабреев — 1 (Яковлев, Параничев), 7:25 — 3:0. Кузнецов — 1 (Калмыков, Большаков), 16:28 — 4:0. Большаков — 1 (бол., Яневский, Жабреев), 18:43 — 5:0. Лапин — 1 (бол., Хабаров, Грачев), 29:11 — 5:1. Шаборшин — 1, 42:42 — 6:1.

Вратари: Чуфаров — Шостак (Рыбалкин, 4:02).

Судьи: Барулин, Пронских.

11 марта. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).