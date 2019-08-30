Морозов представил новый Кубок Харламова: теперь из трофея можно пить шампанское

На заре образования МХЛ карьера Алексея Морозова находилась в зените. Капитан чемпионской сборной и золотого «Ак Барса» несколько лет назад возглавил Молодежную лигу, а сегодня презентовал повзрослевший Кубок Харламова на высоте 2310 метров на Розе-пик во время Кубка мира среди молодежных клубных команд.

После редизайна трофей буквально повзрослел и весит теперь почти 24 килограмма. В лиге рассказали, что в чемпионских раздевалках неоднократно пытались открыть запаянную крышку кубка, поэтому на обновленный установили 10-литровую чашу, откуда будут распивать шампанское после триумфа в финале МХЛ.

— Мы стремились сохранить кубок максимально узнаваемым, — заявил Морозов. — Оставили фигуру Валерия Харламова, сохранив таким образом преемственность лиги. После десяти лет существования МХЛ на кубке оставалось не так много места для табличек победителей; на новом отлично уместились все наши чемпионы и есть второй уровень, заготовленный для победителей следующего десятилетия.

Десять сезонов главный трофей МХЛ венчала скульптура Валерия Харламова. Самый талантливый и яркий игрок своего поколения олицетворял надежду на появление новых звезд в нашем хоккее. Фигурка легенды перекочевала на новую чашу. Под статуей поместили иллюстрации празднования гола в серии СССР — WHA 1974 года. На первом изображении форвард начинает атаку, на второй — забрасывает шайбу канадцам.

— Мы специально сделали эту панораму в центральной части, чтобы молодые ребята понимали, к чему нужно стремиться, и отдавали все силы, чтобы прикоснуться к трофею, который носит имя одного из наших величайших игроков, — добавил управляющий директор МХЛ. (Евгений Белоусов)