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Сегодня, 14:06

Молодежная команда «Барыса» возвращается в МХЛ

Виктория Кравченко
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Молодежная команда «Барыса» — «Снежные барсы» возвращается в чемпионат МХЛ, сообщает пресс-служба турнира.

13 апреля Совет директоров КХЛ утвердил состав участников чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона 2023/2024. «Снежные Барсы» вернулись в Восточную конференцию, а «Сарматы» не примут участия в чемпионате.

«Барыс» занял последнее место в Восточной конференции в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/20084/1045183/
ХК Барыс
ХК Снежные Барсы
МХЛ
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