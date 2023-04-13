Молодежная команда «Барыса» возвращается в МХЛ
Молодежная команда «Барыса» — «Снежные барсы» возвращается в чемпионат МХЛ, сообщает пресс-служба турнира.
13 апреля Совет директоров КХЛ утвердил состав участников чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона 2023/2024. «Снежные Барсы» вернулись в Восточную конференцию, а «Сарматы» не примут участия в чемпионате.
«Барыс» занял последнее место в Восточной конференции в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ.
Источник: https://mhl.khl.ru/news/20084/1045183/
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