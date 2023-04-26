Мисников — о победе в финале Кубка Харламова: «Я еще не до конца осознал, что именно произошло»

Капитан «Чайки» Артем Мисников поделился впечатлениями от победы своей команды в финале Кубка Харламова-2023.

«Я еще не до конца осознал, что именно произошло. Наверное, у меня получится сделать это завтра, после того как пересплю со всем этим. Момент с первым голом? У нас меньшинство было, мы постарались убежать с Виноградовым в контратаку. Распасовались и забили. Обычный рабочий момент.

Когда Виноградов забил, почувствовал, что мы смогли это сделать. Я был уверен, что шайбу засчитают, но в то же время очень сильно нервничал. Мы — чемпионы! И это самое главно», — сказал Мисников «РБ Спорт».