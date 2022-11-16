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Сегодня, 19:45

Мирошниченко принял участие в драке в матче с «Ирбисом». Капитан казанской команды ударил лежащего на льду игрока по голове

Иван Шитик
Корреспондент
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Иван Мирошниченко в драке.

Матч регулярного чемпионата МХЛ между «Омскими ястребами» и «Ирбисом» (3:2) завершился массовой дракой.

В конце третьего периода нападающий омичей Иван Мирошниченко подрался с защитником «Ирбиса» Раяном Хузихановым.

Еще одна драка разгорелась между капитаном «Ирбиса» Владиславом Топорковым и форвардом «ястребов» Артемом Свищевым. Причем, когда Свищев оказался лежащим на льду, Топорков еще два раза ударил его сверху по голове.

Все участники обеих драк получил удаления до конца матча.

ХК Ирбис
ХК Омские ястребы
Иван Мирошниченко
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