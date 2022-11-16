Мирошниченко принял участие в драке в матче с «Ирбисом». Капитан казанской команды ударил лежащего на льду игрока по голове
Матч регулярного чемпионата МХЛ между «Омскими ястребами» и «Ирбисом» (3:2) завершился массовой дракой.
В конце третьего периода нападающий омичей Иван Мирошниченко подрался с защитником «Ирбиса» Раяном Хузихановым.
Еще одна драка разгорелась между капитаном «Ирбиса» Владиславом Топорковым и форвардом «ястребов» Артемом Свищевым. Причем, когда Свищев оказался лежащим на льду, Топорков еще два раза ударил его сверху по голове.
Все участники обеих драк получил удаления до конца матча.
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