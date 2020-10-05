МХЛ присудила техническое поражение команде за неявку на матч из-за коронавируса

В связи с неявкой команды «Тюменский легион» на матч, который должен был состояться 5 октября 2020 года, лига приняла решение засчитать техническое поражение команде в соответствии с пунктом 19, статьи 29, главы 5 дисциплинарного регламента, сообщает сайт МХЛ.

В рамках чемпионата МХЛ тюменцы 5 и 6 октября должны провести две встречи на своей площадке с уфимским «Толпаром». Однако недавно стало известно, что накануне в команде были сданы тесты на Covid-19, среди которых есть положительные. Их количество не разглашают из-за врачебной тайны. В связи с этим все игроки отправлены на карантин.