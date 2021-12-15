МХЛ представила новую схему проведения сезона

Вице-президент КХЛ по развитию Молодежного хоккея Александр Гуськов представил изменения схемы проведения чемпионата МХЛ.

По результатам регулярного чемпионата сезона-2021/22 будут сформированы четыре дивизиона. Команды, занявшие в своих конференциях места с первого по девятое сформируют Запад Дивизион «А» и Восток Дивизион «А». Команды, занявшие места ниже 9 сформируют Дивизионы «Б».

В сезоне-2022/23 каждая команда Дивизиона «А» проведет по четыре матча с командами своего дивизиона (два дома и два в гостях) и по два матча с командами Дивизиона «Б» (один дома и один в гостях). Таким образом, количество матчей в регулярном чемпионате для каждой команды сократиться с 64 до 50.

Команды Дивизионов «А», занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 1-го по 5-е автоматически попадают в плей-офф. Еще три путевки будут разыгрывать команды, занявшие 6-е, 7-е и 8-е места в Дивизионе «А» и команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в Дивизионе «Б».

Места в плей-офф будут разыгрываться в сериях до двух побед, преимущество своей площадки получат команды Дивизиона «А».

Игры плей-офф будут проводиться в соответствии с действующим регламентом МХЛ.

Начиная с сезона-2022/23 команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 9-е места в Дивизионах «А», в следующем сезоне будут выступать в Дивизионах «Б» соответствующей конференции.

Все участники матчей плей-офф сезона-2022/23 будут автоматически включены в Дивизионы «А» Востока и Запада. Девятое место в каждом Дивизионе «А» определяется между командами, не попавшими в плей-офф. Преимущество получает команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного чемпионата.