МХЛ планирует кардинальную смену формата чемпионата
По данным «СЭ», в МХЛ со следующего сезона планируется изменение формата регулярного чемпионата. Западная и Восточная конференция будут поделены на две группы (А — высшая, Б — низшая) каждая, во всех группах — по девять команд. Участники сыграют по 4 матча с клубами из своей конференции и своей группы, а также по 2 матча с представителями другой группы из своей конференции.
По итогам регулярного чемпионата 9-е команды из групп А вылетают в группы В — их заменят победители низших групп. Также предусмотрены переходные турниры, в которых будут участвовать 7-8-е клубы из групп А и 2-3-е — из групп В.
Формат плей-офф пока не определен — вероятно, туда будут попадать по четыре лучших клуба из высших групп.
Состав «девяток» будут определяться по итогам текущей регулярке. Окончательное решение по новому формату будет принято на совете директоров КХЛ.
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