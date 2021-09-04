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МХЛ планирует кардинальную смену формата чемпионата

15:49
Победитель Кубка Харламова будет определяться по-другому? Фото МХЛ
Победитель Кубка Харламова будет определяться по-другому? Фото МХЛ
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По данным «СЭ», в МХЛ со следующего сезона планируется изменение формата регулярного чемпионата. Западная и Восточная конференция будут поделены на две группы (А — высшая, Б — низшая) каждая, во всех группах — по девять команд. Участники сыграют по 4 матча с клубами из своей конференции и своей группы, а также по 2 матча с представителями другой группы из своей конференции.

По итогам регулярного чемпионата 9-е команды из групп А вылетают в группы В — их заменят победители низших групп. Также предусмотрены переходные турниры, в которых будут участвовать 7-8-е клубы из групп А и 2-3-е — из групп В.

Формат плей-офф пока не определен — вероятно, туда будут попадать по четыре лучших клуба из высших групп.

Состав «девяток» будут определяться по итогам текущей регулярке. Окончательное решение по новому формату будет принято на совете директоров КХЛ.

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Алексей Шевченко все материалы автора

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