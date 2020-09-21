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МХЛ перенесла два матча «Красной Армии» и «Алмаза»

13:29
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В связи с отсутствием возможности у команды «Алмаз» сыграть матчи, которые должны были состояться 21 и 22 сентября 2020 года, в ранее назначенные сроки, а также по обоюдному согласию участвующих в данных матчах команд, МХЛ приняла решение о переносе дат и времени игр, сообщает сайт лиги.

О новых датах и времени матчей «Красная Армия» — «Алмаз» будет сообщено дополнительно.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/4172/996001/

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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