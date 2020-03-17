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МХЛ останавливает розыгрыш Кубка Харламова до 10 апреля

19:52
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Молодежная хоккейная лига проинформировала на своем официальном сайте, что плей-офф Париматч чемпионата МХЛ-2019/20 приостановлен до 10 апреля.

«Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Обо всех дальнейших решениях МХЛ будет оперативно информировать. Сроки и формат Париматч Чемпионата МХЛ 2019/2020 будут объявлены лигой дополнительно», — говорится в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/1/992175/

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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