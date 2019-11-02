МХК «Спартак» забросил 12 шайб «ОРДЖИ Юниору»
МХК «Спартак» в матче регулярного чемпионата МХЛ разгромил «ОРДЖИ Юниор» со счетом 12:2.
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«МХК Спартак» (Москва) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 12:2 (2:0, 7:1, 3:1)
Голы: Львутин — 11, 3:15 — 1:0. Легалин — 4 (Клюгин), 4:35 — 2:0. Лещенко — 2 (Легалин, Кравченко), 21:10 — 3:0. Новрузов — 9 (Львутин, Тагиров), 24:12 — 4:0. Маклозян — 3 (Тонков, Корчагин), 26:32 — 5:0. Львутин — 12, 34:34 — 6:0. Лещенко — 3 (Клюгин), 35:10 — 7:0. Жеребкин — 4 (Корбит), 36:31 — 7:1. Лещенко — 4 (Легалин, Кравченко), 38:18 — 8:1. Холькин — 2 (Авершин, Корчагин), 39:51 — 9:1. Тагиров — 4 (Новрузов), 46:14 — 10:1. Жеребкин — 5 (бол., Сериков, Ван Цзин), 50:54 — 10:2. Холькин — 3 (Силкин), 53:47 — 11:2. Кравченко — 9 (Легалин, Лещенко), 54:27 — 12:2.
Вратари: Ботов — Акмурзин (Ху Хаожань, 4:35, Акмурзин, 46:14).
Судьи: Андреев, Анкудинов.
2 ноября. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).