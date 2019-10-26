МХК «Спартак» победил «ОРДЖИ Юниор», «Омские ястребы» обыграли «Кузнецких медведей»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Тайфун» (Уссурийск) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Жук — 7 (Цыплаков, Грязнов), 11:15 — 0:1. Гордин — 9 (Манин, Бринкман), 11:37 — 0:2. Поносов — 6 (Сычушкин, Ереметько), 28:29 — 1:2. Гордин — 10 (бол., Яруллин), 51:04 — 1:3. Семыкин — 2 (Цыплаков), 55:08 — 1:4.
Вратари: Синегубкин — Д. Николаев.
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «МХК Динамо» (Москва) — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Кнауб — 5 (Самсыкин, Курилкин), 17:45 — 1:0. Бабушкин — 1 (Мачулин, Звонов), 24:54 — 1:1. Дидковский — 8 (Бабушкин), 35:45 — 1:2. Дидковский — 9 (Косолапов), 38:54 — 1:3. Косолапов — 6 (Смирнов, Никоноров), 55:14 — 1:4.
Вратари: Колупаев — Моторыгин.
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Алмаз» (Череповец) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Басимов — 1 (Егоров), 26:23 — 0:1.
Вратари: Мартынов (59:06 — 59:55) — Шостак.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Голы: Давыдов — 3 (Ромаев), 7:18 — 1:0. Шкиль — 1 (А. Пылаев), 18:55 — 1:1. Никишанин — 11 (Овчинников, Потапов), 23:36 — 2:1. Овчинников — 6 (бол.), 39:10 — 3:1. Аксененко — 2 (Ефремов), 43:27 — 4:1. Бурлуцкий — 1, 53:21 — 4:2. Гундырев — 1 (бол., Ефремов, Ромаев), 54:42 — 5:2. Аксененко — 3, 57:11 — 6:2.
Вратари: Нефедов (Щербаков, 20:00) — Щетилин.
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Омские ястребы» (Омск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Асташевский — 8 (Чинахов), 7:19 — 0:1. Дудин — 2 (Волошин), 22:23 — 0:2. Машков — 3 (Асташевский, Грицюк), 48:29 — 0:3. Селиванов — 1 (Шумилов), 48:50 — 1:3. Гацко — 1 (Власов), 54:04 — 1:4.
Вратари: Кузьмин — Дубровский.
«Крылья Советов» (Москва) — «Локо» (Ярославль) — 3:5 (1:1, 2:4, 0:0)
Голы: Зудилов — 4 (Фирсов), 0:04 — 1:0. Тесанов — 3 (Гутик), 11:55 — 1:1. Дарьин — 4 (Николаев, Манин), 20:50 — 1:2. Смирнов — 8 (Дарьин, Манин), 23:49 — 1:3. Погонченков — 5 (Иванов), 30:59 — 2:3. Смирнов — 9 (Дарьин, Кожевников), 32:43 — 2:4. Дидковский — 2 (бол., Порошин, Погонченков), 34:55 — 3:4. Гутик — 4 (Лукичев), 38:11 — 3:5.
Нереализованный буллит: Зудилов (Крылья Советов), 47:55 (Мимо).
Вратари: Попов — Окоряк.
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Капитан» (Ступино) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Константинов — 5 (Мельниченко, Дорофеев), 22:54 — 0:1. Казаков — 10 (Тютчев, Ю. Кожухов), 45:54 — 0:2. Захаров — 1 (Александров), 55:03 — 1:2. Ю. Кожухов — 9 (п.в., Тютчев), 59:39 — 1:3.
Вратари: Чуфаров (58:57 — 59:39) — Скляр.
«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Русские витязи» (Чехов) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Катаев — 2 (Проскурнин), 1:09 — 1:0. Бусыгин — 1 (бол., Бардаков, Зубов), 19:10 — 1:1. Бусыгин — 2 (бол., Гладких), 26:03 — 1:2. Дм. Зайцев — 4, 29:09 — 1:3. Шуйдин — 6 (Проскурнин), 30:39 — 2:3.
Вратари: Давыдюк (Мельничук, 30:19, 58:15 — 59:25, 59:45) — Чечелев.
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «МХК Спартак» (Москва) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы: Кравченко — 7 (бол., Легалин, Оськин), 8:24 — 0:1. Быстров — 2 (Квартальнов), 14:44 — 0:2. Новрузов — 7 (бол., Мишаков), 31:07 — 0:3. Жеребкин — 3 (бол., Сотский, Ван Цзин), 34:32 — 1:3.
Вратари: Ху Хаожань (58:49 — 59:27) — Куликов.
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Ирбис» (Казань) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Данияр — 2 (Верещагин, Гатиятов), 0:03 — 1:0. Атаханов — 2 (Омирбеков), 17:46 — 1:1. Галиаскаров — 4 (бол., Мухин), 33:02 — 1:2.
Вратари: Каратаев — Ахтямов (59:22).
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шапорев — 14 (бол., Петросян, Комаровский), 7:27 — 1:0. Давыдов — 1 (бол., Шульга, Петров), 13:01 — 1:1. Петров — 6, 28:23 — 1:2. Воробьев — 1 (бол., Буденчук, Подшивалов), 49:06 — 2:2.
Победный буллит: Панчук.
Вратари: Нурек — Меньшатов.
«Сарматы» (Оренбург) — «Ладья» (Тольятти) — 4:3 (0:0, 2:3, 2:0)
Голы: Семеновский — 4, 21:49 — 0:1. Уколов — 2 (Тимашев), 25:30 — 1:1. Доба — 5 (Семеновский, Зинатуллин), 30:06 — 1:2. Касмуканов — 2 (бол., Ипатов), 38:34 — 2:2. Быстров — 5, 39:10 — 2:3. Сергиевский — 1, 42:09 — 3:3. Махрин — 5 (бол., Савельев), 57:27 — 4:3.
Вратари: Бородкин — Забродин.