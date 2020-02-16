МХК «Спартак» обыграл «Амурских тигров», «Локо» победил «Тайфун»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
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«Тайфун» (Уссурийск) — «Локо» (Ярославль) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы: Тютнев — 13 (Шумилин), 2:20 — 0:1. Денежкин — 18 (Березкин), 12:56 — 0:2. Абдуллаев — 2 (Ужегов), 22:42 — 1:2. Березкин — 21 (Романов, Бычков), 27:38 — 1:3. Миронов — 2, 41:12 — 1:4. Бунов — 23 (мен., Лапшин), 48:32 — 2:4.
Вратари: Синегубкин — Гуськов.
Судьи: Прусов, Шевчук.
16 февраля. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Алмаз» (Череповец) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Ахметвалиев — 13 (бол., Кротов), 19:33 — 1:0. Лапин — 13 (Калашников, Басимов), 22:01 — 1:1. Баснев — 11 (Баранов, Бозунов), 35:04 — 2:1. Ахметвалиев — 14 (Агеев, Башлаев), 47:05 — 3:1. Каримов — 2 (бол., Басимов, Калашников), 57:04 — 3:2.
Вратари: Колупаев — Рыбалкин (59:50).
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «МХК Спартак» (Москва) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Маклозян — 8 (Тагиров), 3:45 — 0:1. Можаров — 12 (Ю. Кожухов, И. Кожухов), 8:41 — 1:1. Раденко — 6 (Можаров), 14:32 — 2:1. Новрузов — 25 (Тагиров), 32:22 — 2:2. Новрузов — 26 (Маклозян, Тагиров), 40:32 — 2:3.
Вратари: Шиянов (58:19) — Куликов.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)
Голы: Цыбин — 9 (Поддубный), 3:17 — 0:1. Дубакин — 18 (бол., Никишанин, Пастухов), 25:17 — 1:1. Морозов — 12 (Венгрыжановский, Шавин), 28:29 — 1:2. Затонских — 6 (бол., Коньков, Юров), 30:07 — 2:2. Давыдов — 12 (Гундырев, Кривченков), 30:29 — 3:2. Овчинников — 22 (Юров), 37:04 — 4:2. Опарко — 5 (бол., Овчинников, Юров), 47:27 — 5:2. Поддубный — 4, 53:10 — 5:3. Растворов — 8, 54:30 — 5:4. Никишанин — 27 (п.в., Юров), 59:28 — 6:4.
Вратари: Щербаков — Громовик (59:13 — 59:28).
«Толпар» (Уфа) — «Сарматы» (Оренбург) — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Голы: Пашин — 16 (Баканин, Голощапов), 3:18 — 1:0. Елизаров — 6 (Сучков), 9:59 — 2:0. С. Шаповаленко — 14 (Горюхин), 15:53 — 3:0. Елизаров — 7 (мен., Пашин, Козлов), 26:43 — 4:0. Баканин — 10 (Козлов, Пашин), 50:00 — 5:0.
Нереализованный буллит: Пашин (Толпар), 10:21 (Вратарь).
Вратари: Кулешов — Бородкин.
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Пятин — 15 (Шешин, Хайруллин), 18:32 — 1:0. Болсуновский — 3 (Пятин, Гололобов), 38:42 — 2:0. Емелин — 1 (Шерстобитов), 44:04 — 2:1. Крохалев — 1 (Пензин), 44:48 — 3:1. Захаров — 2 (Касалинский), 57:43 — 4:1.
Вратари: Моисеев — Шакиров.
«Белые медведи» (Челябинск) — «Спутник» (Альметьевск) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ширяев — 13, 0:14 — 1:0. Абрамов — 11, 21:15 — 2:0. Коротков — 7 (Ковтун), 30:31 — 2:1. Шарипов — 7 (Мельников), 35:10 — 2:2.
Победный буллит: Кадышев.
Вратари: Горбунов — Насыров (Косицких, 26:56).
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: О. Бойко — 11 (Бутенко, Тарасов), 8:18 — 1:0. Кирилейченко — 11 (бол., Попов, Ежов), 28:59 — 1:1. Савчик — 11 (Чусовитин), 39:04 — 1:2.
Вратари: Павленко (59:49) — Ступин.
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