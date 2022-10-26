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Матчи МХЛ между «Реактором» и «Авто» перенесены из-за пищевого отравления игроков

Иван Шитик
Корреспондент
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Матчи Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Екатеринбурге между местным «Авто» и нижнекамским «Реактором» перенесены на начало января из-за пищевого отравления игроков команды гостей, информирует ТАСС.

Ранее лига сообщила, что матчи, намеченные на 26 и 27 октября, перенесены на 8 и 9 января следующего года.

После появления симптомов отравления «Реактор» оперативно уведомил лигу и соперника о том, что 18 членов команды, в том числе 14 хоккеистов, получили пищевое отравление. Оба клуба выразили желание перенести матчи на более поздний срок.

Источник: https://tass.ru/sport/16164297
ХК Авто
ХК Реактор
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