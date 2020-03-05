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Матчи «Алтая» с «Тюменским Легионом» пройдут без зрителей из-за коронавируса

15:41
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Матчи регулярного чемпионата МХЛ между «Алтаем» и «Тюменским легионом» пройдут без зрителей, сообщается на странице команды из Казахстана «В Контакте». Причина — распространение эпидемии коронавируса.

— Акимат Восточно-Казахстанской области рекомендовал отменить с 3 марта текущего года все массовые мероприятия с участием большого количества людей, — отметила пресс-служба клуба. -. В связи с этим матчи «Алтай» — «Тюменский Легион» состоятся без зрителей. Приносим свои извинения нашим болельщикам!

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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