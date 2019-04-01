"Мамонты Югры" и "Авто" сравняли счет в полуфинальных сериях с "Локо" и "СКА-1946"

"Мамонты Югры" победили "Локо" во втором матче 1/2 финала плей-офф МХЛ - 2:1. В первой игре ярославцы победили 6:1.

В другой встрече "Авто" взял верх над "СКА-1946" и также сравнял счет в серии.

Третьи и четвертые игры пройдут 4 и 5 апреля.

МХЛ

1/2 финала

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Локо" (Ярославль) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Коваленко - 1 (бол., Иванов, Каюмов), 7:10 - 0:1. Ежов - 1 (Вахрутдинов), 33:39 - 1:1. Чусовитин - 3 (Беляев), 57:46 - 2:1.

Вратари: Кузмаул - Исаев (59:50).

Счет в серии: 1-1 (6:1)

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Овечкин - 2 (Ожгихин), 16:58 - 1:0. Рассейкин - 5 (бол., Валитов), 53:02 - 1:1. Рассейкин - 6 (бол., Переляев, Валитов), 61:11 - 1:2.

Вратари: Лысенков - Галкин.

Счет в серии: 1-1 (3:2)