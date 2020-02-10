«Локо» забросил 6 шайб в ворота «Крыльев Советов»
В матче регулярного чемпионата Париматч-МХЛ «Локо» принимал «Крылья Советов». Хозяева одержали крупную победу со счетом 6:1.
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«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Войтов — 5, 18:09 — 1:0. Чалов — 5 (Лагунов, Подшивалов), 43:40 — 1:1.
Победный буллит: Атаханов.
Вратари: Калмыков — Нурек.
Судьи: Назаров, Хуторов.
10 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
«МХК Спартак» (Москва) — «ХК Рига» (Рига) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Легалин — 11 (Шабловский), 21:45 — 1:0. Шабловский — 3 (Мишаков, Никишин), 47:54 — 2:0. Белов — 5 (п.в.), 59:41 — 3:0.
Вратари: Куликов — Бруверис (57:34 — 59:41).
Судьи: Абросимов, Шмаков.
10 февраля. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).
«Локо» (Ярославль) — «Крылья Советов» (Москва) — 6:1 (0:1, 4:0, 2:0)
Голы: Лебедкин — 11 (Кашафетдинов, Ермачихин), 16:56 — 0:1. Самочернов — 2 (Дяденькин, Тесанов), 27:43 — 1:1. Манин — 25 (Миронов, Березкин), 29:10 — 2:1. Тесанов — 7 (бол., Лукичев), 32:59 — 3:1. Березкин — 18, 37:19 — 4:1. Смирнов — 17, 47:20 — 5:1. Дяденькин — 14 (Миронов, Тесанов), 52:52 — 6:1.
Вратари: Исаев — Попов (Кадочников, 40:00).
Судьи: Каменщиков, Пронских.
10 февраля. Ярославль. МФСК «Локомотив».
«Русские витязи» (Чехов) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Большаков — 18 (Файзутдинов), 23:56 — 0:1.
Вратари: Чечелев (59:00) — Чуфаров.
Судьи: Коршак, Якимов.
10 февраля. Чехов. ЛХЦ «Витязь».
«Алмаз» (Череповец) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Голы: Тараканов — 3 (Линник, Домничев), 9:13 — 0:1. Белялов — 7 (бол., Воинков, Луховской), 14:52 — 1:1. Луховской — 24 (Игнатов), 17:51 — 2:1. Бабушкин — 17 (Никитин), 21:34 — 2:2. Бабушкин — 18 (бол., Тараканов, Коротких), 28:38 — 2:3. Бабушкин — 19 (бол., Коротких, Кухарев), 32:39 — 2:4. Белялов — 8 (Луховской), 40:48 — 3:4.
Вратари: Виноградов (Назаркин, 32:39, 59:18) — Шиянов.
Судьи: Меньших, Черенков.
10 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)
Голы: Кровяков — 14 (Шеховцов, Гордин), 11:40 — 1:0. Градович — 12 (бол., Манин, Гордин), 13:44 — 2:0. Кровяков — 15 (Гордин, Градович), 17:04 — 3:0. Шуйдин — 16 (бол., Гордин, Манин), 31:41 — 4:0. Агеев — 7, 32:13 — 4:1. Жеребкин — 12 (бол., Ахметвалиев, Кротов), 57:42 — 4:2.
Вратари: Ромашкин — Колупаев.
Судьи: Лерке, Прусов.
10 февраля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«МХК Динамо» (Москва) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Михайлов — 4 (Семенеко, Никоноров), 15:44 — 1:0. Зайцев — 3 (бол., Семенеко, Михайлов), 57:12 — 2:0. Злодеев — 10 (п.в.), 59:11 — 3:0.
Вратари: Куликов — Синегубкин (58:44 — 59:11).
Судьи: Арзамазов, Потапов.
10 февраля. Тверь. СК «Юбилейный».
«Капитан» (Ступино) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Димитров — 1 (бол., Орешкин, Сычев), 13:43 — 0:1. Демидов — 2, 39:34 — 0:2. Алиев — 7 (Филиппов), 48:14 — 1:2. Кечкин — 1 (Ерофеев, Дорофеев), 49:02 — 2:2. Козыркин — 2 (бол., Дорофеев), 62:09 — 3:2.
Нереализованный буллит: Понкратов (Капитан), 54:37 (Вратарь).
Вратари: Плешков — Мельничук.
Судьи: Зосимов, Майтак.
10 февраля. Ступино. ЛД им. В.Боброва.
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