"Локо" выиграл второй матч у "Авто" в финале Кубка Харламова

"Локо" добился победы над "Авто" во втором матче финальной серии плей-офф МХЛ. Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2. Победную шайбу забил нападающий ярославцев Вячеслав Рыбаков.

"Локо" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.

Третья игра серии состоится 16 апреля в Ярославле.

МХЛ

Финал

"Авто" (Екатеринбург) – "Локо" (Ярославль) – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы: Дяденькин – 3 (Рыбаков, Ковалев), 28:09 – 0:1. Захаров – 3 (Еркин, Тютяев), 30:22 – 1:1. Кузнецов – 1 (Зайцев), 37:06 – 2:1. Малышев – 2 (Денежкин), 40:52 – 2:2. Рыбаков – 2 (бол., Аноховский, Слепец), 56:10 – 2:3.

Вратари: Галкин (59:48) – Исаев.

Судьи: Барулин, Колонутов.

13 апреля. Екатеринбург. КРК "Уралец".