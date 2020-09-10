«Локо» всухую разгромил «Сахалинских акул»

«Локо», пока не знающий поражений в регулярном сезоне чемпионата Париматч МХЛ, встречался с «Сахалинскими акулами». Ярославцы одержали крупную победу со счетом 6:0.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Авто» (Екатеринбург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:1

«Ирбис» (Казань) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 0:2

«Сарматы» (Оренбург) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 1:2

«Спутник» (Альметьевск) — «Омские ястребы» (Омск) — 2:0

«Реактор» (Нижнекамск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 2:0

«Локо» (Ярославль) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 6:0

«Алмаз» (Череповец) — «Тайфун» (Уссурийск) — 2:1

«Капитан» (Ступино) — «Крылья Советов» (Москва) — 1:3

«Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» (Новомосковск) — «ХК Рига» (Рига) — 3:6

«МХК Динамо» (Москва) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:1

«Русские витязи» (Чехов) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 7:4

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 6:1