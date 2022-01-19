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Сегодня, 15:52

«Локо» убрал Ардашева с поста главного тренера команды

Иван Шитик
Корреспондент

Пост главного тренера «Локо» покинул Александр Ардашев, сообщает сайт ярославцев.

Тренировать команду МХЛ он пришел в должности спортивного директора «Локомотива», но теперь вновь возвращается на административную работу. Исполняющим обязанности главного тренера «Локо» назначен Игорь Меляков.

Он уже был в «Локо» главным в начале сезона-2019/2020 годов, но потом перешел на позицию помощника, именно тогда наставником назначили Ардашев.

Ближайший матч у ярославской «молодежки» 20 января в Мытищах против местного «Атланта».

Источник: https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Izmenenija-v-trenerskom-shtabe-Loko-8004
ХК Локо
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