«Локо» убрал Ардашева с поста главного тренера команды

Пост главного тренера «Локо» покинул Александр Ардашев, сообщает сайт ярославцев.

Тренировать команду МХЛ он пришел в должности спортивного директора «Локомотива», но теперь вновь возвращается на административную работу. Исполняющим обязанности главного тренера «Локо» назначен Игорь Меляков.

Он уже был в «Локо» главным в начале сезона-2019/2020 годов, но потом перешел на позицию помощника, именно тогда наставником назначили Ардашев.

Ближайший матч у ярославской «молодежки» 20 января в Мытищах против местного «Атланта».