"Локо" обыграл "Авто" и сравнял счет в финале МХЛ

"Локо" победил "Авто" в шестом матче финала МХЛ (3:2 ОТ). Победный гол на счету Георгия Иванова. Счет в серии стал равным: 3-3. Решающий матч пройдет 24 апреля в Екатеринбурге.

Хоккей

МХЛ

Финал

Шестой матч

"Локо" (Ярославль) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Седов - 4, 15:36 - 0:1. Рассейкин - 10 (Галкин, Переляев), 45:26 - 0:2. Каюмов - 2 (Иванов, Коваленко), 57:59 - 1:2. Слепец - 4 (Денисенко), 59:17 - 2:2. Иванов - 3 (Коваленко, Гловацкий), 63:40 - 3:2.

Вратари: Окоряк - Галкин.

Судьи: Макашов, Сюрдяев.

22 апреля. Ярославль. "Арена-2000".

Счет в серии: 3-3

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