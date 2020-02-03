«Локо» обыграл «Атлант», «Чайка» выиграла у «Снежных барсов»
Завершились два матча регулярного чемпионата Париматч МХЛ.
«Локо» выиграл у «Атланта» (4:2). «Чайка» обыграла «Снежных барсов» (5:2).
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Локо» (Ярославль) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Николаев — 16 (Бычков), 7:50 — 1:0. Денежкин — 12 (Лукичев, Березкин), 14:20 — 2:0. Силантьев — 11 (Шушин, Усманов), 24:28 — 2:1. Дяденькин — 11 (Кожевников), 30:10 — 3:1. Копылов — 2, 32:33 — 3:2. Николаев — 17 (Соловьев, Абросимов), 49:01 — 4:2.
Вратари: Окоряк — Фомин.
Судьи: Майтак, Морозов.
3 февраля. Ярославль. МФСК «Локомотив».
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
Голы: Александров — 15 (Сайко), 3:53 — 0:1. Сайко — 15 (О. Бойко, Александров), 14:47 — 0:2. Шавин — 13 (Павликов, Растворов), 23:10 — 1:2. Петров — 13 (Венгрыжановский, Почивалов), 23:54 — 2:2. Павликов — 2 (бол., Петров, Почивалов), 48:14 — 3:2. Петров — 14 (Светов, Венгрыжановский), 49:03 — 4:2. Платонов — 18 (Петров, Шавин), 57:04 — 5:2.
Вратари: Меньшатов (Громовик, 20:00) — Павленко.
Судьи: Купцов, Меньших.
3 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.