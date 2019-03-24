"Локо" и "СКА-1946" вышли в полуфинал плей-офф МХЛ

Определились первые два полуфиналиста плей-офф МХЛ. "Локо" в трех матчах победил питерское "Динамо", "СКА-1946" - "Алмаз".
МХЛ
1/4 финала
Третьи матчи
"Омские ястребы" (Омск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Чинахов - 1 (Грицюк, Дмитричев), 23:46 - 1:0. Чусовитин - 2 (Д. Галеев, Беляев), 24:17 - 1:1. К. Попов - 2 (Ежов), 30:07 - 1:2.
Вратари: Романов (59:04) - Ступин.
Счет в серии: 1-2
"Толпар" (Уфа) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Рассейкин - 4 (бол., Воронков, Переляев), 11:25 - 0:1. Пустозеров - 1 (Пашин, Чистяков), 33:23 - 1:1. Сибиряков - 1 (Бухаров, Валитов), 53:05 - 1:2.
Вратари: Брагинский (59:19) - Галкин.
Счет в серии: 1-2
"Локо" (Ярославль) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы: Малышев - 1 (Дяденькин), 32:05 - 1:0. Ротенберг - 1, 40:43 - 1:1. Громов - 1 (бол., Денисенко, Зенчиков), 44:45 - 2:1. Слепец - 1 (Червоненко), 51:52 - 3:1. Васин - 1, 57:08 - 3:2.
Вратари: Исаев - Устименко (58:55).
Счет в серии: 3-0
"Алмаз" (Череповец) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Голы: Николаев - 1 (Петьков), 11:39 - 0:1. Морозов - 2 (бол., Ожгихин, Подколзин), 22:30 - 0:2. Подколзин - 2 (бол., Овечкин, Морозов), 39:10 - 0:3. Галенюк - 2 (бол., Морозов, Марченко), 39:51 - 0:4. Николаев - 2 (Овечкин, Морозов), 54:45 - 0:5.
Вратари: Шостак (39:00 - 39:10) - Лысенков.
Счет в серии: 0-3