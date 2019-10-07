«Ладья» победила «Мамонтов Югры», «Русские витязи» уступили «Локо»
Прошел очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ. «Ладья» победила «Мамонтов Югры» (4:2), «Русские витязи» уступили «Локо» (2:6).
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«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Голы: Пасманик — 2 (Дробин), 6:35 — 0:1. Козлов — 3 (бол., Донцов, Долотов), 10:39 — 0:2. Бунов — 9 (Дробин, Пасманик), 16:07 — 0:3. Бабушкин — 4 (Гопиенко), 22:03 — 1:3. Лапшин — 3 (бол., Долотов, Козлов), 26:22 — 1:4. Бабушкин — 5 (бол.), 27:23 — 2:4. Антонов — 1 (бол., Раденко, Коротких), 47:12 — 3:4.
Вратари: Мартынов (58:54) — Гамов.
Судьи: Морозов, Пронских.
7 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
«Ладья» (Тольятти) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Доба — 4 (Зинатуллин), 10:27 — 1:0. Руденко — 2 (Ваулин), 30:49 — 1:1. Руденко — 3 (бол., Кузмаул), 35:04 — 1:2. Стешенко — 6 (Рангаев), 39:48 — 2:2. Быстров — 4 (Колягин), 47:00 — 3:2. Свечков — 3, 56:46 — 4:2.
Вратари: Забродин — Кузмаул (Мухаметдинов, 56:46, 59:56).
Судьи: Анкудинов, Коршак.
7 октября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Русские витязи» (Чехов) — «Локо» (Ярославль) — 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)
Голы: Бардаков — 5 (Зубов, Сараев), 2:50 — 1:0. Березкин — 2 (Кирьянов), 7:17 — 1:1. Манин — 6 (Дарьин), 17:57 — 1:2. Николаев — 7 (Манин, Березкин), 21:19 — 1:3. Дарьин — 2 (Миронов), 48:31 — 1:4. Зинченко — 7 (бол., Буренов, Демидов), 57:27 — 2:4. Березкин — 3 (Абросимов, Сигорин), 59:28 — 2:5. Манин — 7 (Дарьин, Смирнов), 59:43 — 2:6.
Вратари: В. Зайцев — Тулепов.
Судьи: Багров, Кондратьев.
7 октября. Чехов. ЛХЦ «Витязь».
«Реактор» (Нижнекамск) — «Спутник» (Альметьевск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Буцаев — 5 (Валеев, Шутов), 9:22 — 1:0. Буцаев — 6 (Михайлов, Шутов), 57:40 — 2:0.
Вратари: Озолин — Насыров (59:18).
Судьи: Гайнуллин, Зосимов.
7 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
«ХК Рига» (Рига) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Голы: Жук — 4 (Цыплаков, Зоркин), 19:12 — 0:1. Галимов — 2 (Гринбергс), 31:02 — 1:1. Жук — 5 (Цыплаков), 31:41 — 1:2. Морозов — 2 (Семыкин), 32:31 — 1:3. Грязнов — 2 (Жук, Зоркин), 35:59 — 1:4. Алтыбармакян — 3 (Цыплаков, Жук), 49:59 — 1:5. Галимов — 3 (Федоров, Синегубов), 57:30 — 2:5.
Вратари: Ворис — Ромашкин.
Судьи: Майтак, Самарин.
7 октября. Пиньки. Инбокс-Холл.
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «МХК Динамо» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Брызгалов — 3 (Бабушкин), 52:26 — 0:1. Брызгалов — 4 (п.в., Кацевич), 58:54 — 0:2.
Вратари: Пакин (58:48 — 58:54, 59:41) — Жеренко.
Судьи: Смирнов, Ханов.
7 октября. Дмитров. СК «Дмитров».
«Капитан» (Ступино) — «Алмаз» (Череповец) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Тютчев — 1 (бол., Филиппов, Сурканов), 21:24 — 1:0. Чижиков — 3 (бол., Ощепков, Неволин), 32:38 — 1:1. Ю. Кожухов — 8 (Алиев, Дорофеев), 37:29 — 2:1.
Вратари: Скляр — Шостак (58:58).
Судьи: Журавлев, Якас.
7 октября. Ступино. ЛД им. В.Боброва.
«МХК Атлант» (Мытищи) — «МХК Спартак» (Москва) — 2:6 (0:1, 0:4, 2:1)
Голы: Новрузов — 3 (бол., Маклозян, Белов), 10:01 — 0:1. Бородаенко — 1, 23:07 — 0:2. Маклозян — 1 (бол., Холькин), 26:32 — 0:3. Легалин — 2 (бол., Лещенко), 29:53 — 0:4. Львутин — 5 (Холькин, Новрузов), 30:56 — 0:5. Старков — 1 (Селезнев), 44:11 — 1:5. Маклозян — 2 (Новрузов), 47:18 — 1:6. Шмелев — 1 (Коковин, Старков), 52:43 — 2:6.
Вратари: Задорожный (Клоберданец, 26:32) — Канаев.
Судьи: Купцов, Черенков.
7 октября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
«Крылья Советов» (Москва) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы: Москалев — 4 (Курилкин), 7:51 — 0:1. Баданин — 3 (Билялов, Погонченков), 12:13 — 1:1. Баснев — 2 (Бозунов, Долишня), 40:30 — 1:2. Билялов — 2 (бол., Порошин, Погонченков), 52:29 — 2:2. Чеботарев — 2 (бол., Бозунов, Москалев), 57:17 — 2:3.
Вратари: Попов (59:02) — Колупаев.
Судьи: Арзамазов, Колонутов.
7 октября. Москва. УДС «Крылья Советов».