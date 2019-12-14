«Кузнецкие медведи» пропустили 14 шайб от «Авто»
«Авто» разгромил «Кузнецких медведей» в регулярном чемпионате Париматч МХЛ. Екатеринбуржцы занимают третье место в Восточной конференции.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Толпар» (Уфа) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Сучков — 9 (Алалыкин), 18:05 — 0:1. Баканин — 6 (бол., Варлов, Козлов), 21:18 — 0:2. С. Шаповаленко — 8 (Олейников), 46:50 — 0:3. Юров — 8 (бол., Никишанин, Ромаев), 49:50 — 1:3.
Вратари: Щербаков (59:09) — Брагинский.
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Авто» (Екатеринбург) — 3:14 (1:5, 1:6, 1:3)
Голы: Лоза — 11 (Зайцев, Журавлев), 1:20 — 0:1. Бухаров — 12 (Седов, Суслов), 6:59 — 0:2. Охов — 8 (Захаров, Зайцев), 7:26 — 0:3. Фоминцев — 5 (Сибиряков), 11:33 — 0:4. Колесников — 5 (Бондарь, Ситников), 13:54 — 0:5. Морозов — 5 (Репин), 18:02 — 1:5. Сибиряков — 13 (бол., Суслов, Бухаров), 21:26 — 1:6. Колесников — 6 (Трифонов), 22:24 — 1:7. Фоминцев — 6 (бол., Сибиряков, Мыльников), 24:56 — 1:8. Суслов — 10 (бол.), 25:48 — 1:9. Сибиряков — 14 (бол., Галыгин), 27:35 — 1:10. Захмаревич — 12, 32:18 — 2:10. Бухаров — 13 (Суслов, Седов), 34:09 — 2:11. Зайцев — 4 (Лоза), 41:12 — 2:12. Бухаров — 14 (бол., Суслов, Седов), 45:35 — 2:13. Фоминцев — 7 (Машталир, Сибиряков), 56:06 — 2:14. Кожедуб — 2, 59:22 — 3:14.
Вратари: Кузьмин (Кузнецов, 13:54) — Романов (Исаев, 20:00).
«Омские ястребы» (Омск) — «Сарматы» (Оренбург) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Грицюк — 16 (Спиценко, Чинахов), 21:01 — 1:0. Сахаров — 3 (бол.), 38:48 — 1:1. Скоробогатов — 2 (Савченко), 50:43 — 2:1. Спиценко — 2 (Асташевский), 54:19 — 3:1.
Вратари: Дубровский — Бородкин (59:45).
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Пятин — 5 (Сахаров), 4:11 — 0:1. Назаров — 3 (Бондаренко), 9:15 — 1:1. Третьяковский — 1 (Петросян), 17:45 — 2:1. Касалинский — 2, 25:23 — 2:2. Чегошев — 1 (Петросян, Воробьев), 35:53 — 3:2. Господынько — 11 (Буйван, Юров), 41:22 — 3:3. Шешин — 19 (бол., Господынько, Гусев), 63:06 — 3:4.
Вратари: Нурек — Моисеев.
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Ладья» (Тольятти) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Брютов — 1 (Волков, Цибин), 4:13 — 1:0. Бубнов — 2 (Цитцер, Якутов), 7:26 — 1:1. Коваленко — 4 (Головин, А. Пылаев), 17:50 — 2:1.
Вратари: Щетилин — Забродин (58:24).
«Алмаз» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Егоров — 4 (бол., Неволин, Герцик), 17:35.
Вратари: Шостак — Куликов (59:14 — 59:35).