«Кузнецкие медведи» потерпели девятое поражение подряд в чемпионате МХЛ

В пятницу в рамках регулярного чемпионата Париматч МХЛ состоялось два матча. «Белые Медведи» в гостях обыграл «Кузнецких» со счетом 5:2. Команда из Новокузнецка проигрывает уже 9 матчей кряду, а «Белые Медведи» не знают поражений с 5 декабря прошлого года — 11 матчей.

В другой встрече «Реактор» был сильнее «Мамонтов Югры» — 3:1. Прервалась победная серия «Мамонтов» из 6 игр кряду.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Лукин — 11, 3:52 — 0:1. Горюнов-Рольгизер — 3 (Якуценя), 9:38 — 0:2. Пиневский — 1 (Макаревич, Репин), 28:34 — 1:2. Кадышев — 4 (Чупин), 34:56 — 1:3. Лукин — 12 (мен.), 38:13 — 1:4. Вернигор — 6 (бол., Соколов, Аксененко), 47:08 — 2:4. Зиновьев — 15 (Шварев), 55:12 — 2:5.

Вратари: Кузьмин (Кузнецов, 9:38) — Горбунов.

Судьи: Морозов, Шмаков.

3 января. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Телегин — 1 (Ширгазиев, Чусовитин), 33:40 — 1:0. Шамбазов — 11 (Полькин, Паранин), 40:14 — 1:1. Шамбазов — 12 (Полькин, Паранин), 45:35 — 1:2. Паранин — 24 (Полькин), 58:41 — 1:3.

Вратари: Кузмаул — Озолин.

Судьи: Гайсин, Мельников.

3 января. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.