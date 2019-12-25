«Крылья Советов» с двузначным счетом разгромили «ОРДЖИ Юниор». Команда из Пекина пропустила уже больше 300 шайб за сезон

В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Крылья Советов» с двузначным счетом разгромили «ОРДЖИ Юниор». Встреча закончилась поражением команды из Пекина со счетом 1:13.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «ХК Рига» (Рига) — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Забусов — 8, 12:29 — 0:1. Лигис — 6 (Галимов), 17:16 — 0:2. Никитин — 1 (бол., Губарев, И. Кожухов), 30:02 — 1:2. Старшинов — 4 (бол., Можаров), 37:38 — 2:2. И. Кожухов — 8 (бол., Ю. Кожухов, Линник), 47:21 — 3:2.

Вратари: Евграфов — Бруверис (57:59).

Судьи: Бакин, Черенков.

25 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

«Ладья» (Тольятти) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Желудков — 3 (бол., Алексеев), 6:40 — 0:1. Симонов — 5 (бол., Петров, Цитцер), 31:35 — 1:1. Рангаев — 16 (Лотов), 32:20 — 2:1. Петров — 4 (Пономарев, Стешенко), 41:38 — 3:1. Морозов — 7 (Шавин, Панчук), 50:40 — 3:2.

Вратари: Забродин — Меньшатов (59:15).

Судьи: Купцов, Назаров.

25 декабря. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«Красная Армия» (Москва) — «МХК Динамо» (Москва) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Корешков — 7 (Климов), 19:51 — 1:0. Шапошников — 5 (бол., Грушников, Климов), 35:55 — 2:0. Мачулин — 2 (бол., Никоноров), 39:57 — 2:1. Мошкин — 4 (Кулаковский), 46:38 — 2:2. Гофман — 1 (бол., Мачулин), 52:55 — 2:3.

Вратари: Самсонов — Моторыгин.

Судьи: Каменщиков, Комаров.

25 декабря. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Сарматы» (Оренбург) — «Ирбис» (Казань) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Комков — 8 (Булатов, Крутов), 8:01 — 0:1. Мухин — 9 (бол.), 10:08 — 0:2. Кателевский — 6 (бол., Мосин, Климов), 22:46 — 0:3. Галиаскаров — 12 (бол., Мухин), 48:23 — 0:4.

Вратари: Бородкин (Гилев, 51:41) — Мосин.

Судьи: Ведерников, Гайсин.

25 декабря. Оренбург. ЛД «Звездный».

«Локо» (Ярославль) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 6:0 (3:0, 0:0, 3:0)

Голы: Чефанов — 2 (Денежкин), 3:55 — 1:0. Дяденькин — 8 (Романов), 5:03 — 2:0. Лукашевич — 2 (Манин), 6:50 — 3:0. Дяденькин — 9 (бол., Гутик, Ахунов), 46:36 — 4:0. Денежкин — 7 (бол., Гутик, Манин), 49:31 — 5:0. Денежкин — 8 (Чефанов, Соловьев), 55:12 — 6:0.

Вратари: Гуськов — Давыдюк (Обыскалов, 6:50).

Судьи: Вахитов, Фатихов.

25 декабря. Ярославль. МФСК «Локомотив».

«Русские витязи» (Чехов) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Ершов — 2 (Волокитин), 13:28 — 1:0. Пасманик — 7 (Овечкин, Бунов), 34:11 — 1:1. Урулин — 2 (Бардаков), 43:17 — 2:1. Горшунов — 2 (бол., Кондырев), 47:58 — 3:1. Трапезников — 3 (Терещенко, Козлов), 57:31 — 3:2.

Вратари: Чечелев — Шаров (59:13 — 59:45).

Судьи: Жаирбаев, Журавлев.

25 декабря. Чехов. ЛХЦ «Витязь».

«Капитан» (Ступино) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Голы: Сталев — 1 (бол., Жеребкин), 5:11 — 0:1. Пяткин — 2 (Башлаев), 24:51 — 0:2. Кнауб — 6 (бол., Ахметвалиев, Денисов), 39:58 — 0:3. Крощинский — 1, 42:55 — 1:3. Рыбин — 6 (бол., Сурканов, Дорофеев), 46:16 — 2:3. Жеребкин — 8 (бол., Курилкин), 49:03 — 2:4. Гараев — 19 (Тютчев, Казаков), 57:30 — 3:4.

Вратари: Девяткин (Плешков, 40:00, 57:14 — 57:30, 59:15) — Кузьменко (Колупаев, 46:16).

Судьи: Коршак, Косарезов.

25 декабря. Ступино. ЛД им. В.Боброва.

«Крылья Советов» (Москва) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 13:1 (5:1, 5:0, 3:0)

Голы: Зубчинский — 14 (Климкин), 1:56 — 1:0. Билялов — 13 (Гуськов, Погонченков), 3:22 — 2:0. Шефер — 1 (Одиноков, Миргород), 5:24 — 3:0. Бабушкин — 2 (Уваров, Дидковский), 13:06 — 4:0. Захаров — 1 (Зубчинский, Корягин), 16:23 — 5:0. Ван Цзин — 5 (Чжан Цзэюй, Хоу Юйян), 16:34 — 5:1. Кашафетдинов — 6 (Ермачихин, Можаев), 23:48 — 6:1. Петров — 1 (Бабушкин, Дидковский), 25:26 — 7:1. Билялов — 14 (Гуськов, Погонченков), 26:02 — 8:1. Билялов — 15 (Порошин, Погонченков), 30:44 — 9:1. Бабушкин — 3 (Петров, Дидковский), 32:58 — 10:1. Погонченков — 8 (Билялов, Гуськов), 44:50 — 11:1. Дидковский — 3 (Петров), 54:50 — 12:1. Шефер — 2 (бол., Кашафетдинов), 57:14 — 13:1.

Вратари: Кадочников (Михайлов, 25:26) — Ху Хаожань (Зиновенко, 20:00).

Судьи: Анисимов, Кондратьев.

25 декабря. Москва. УДС «Крылья Советов».