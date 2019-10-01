Крутой буллит в МХЛ. Видео
19:48
Игрок «Сахалинских акул» Руслан Ахметвалиев эффектно исполнил буллит в матче регулярного чемпионата МХЛ против китайского «ОРДЖИ Юниор». В третьем периоде он переиграл вратаря пекинской команды и сделал счет 9:1 в пользу клуба из Сахалина.
В результате встреча завершилась победой «Сахалинских акул» со счетом 10:2.
Не знаем даже, что лучше: буллит в исполнении Руслана Ахметвалиева из @hc_sakh_sharks , или его празднование ?? pic.twitter.com/zHINVCH1Ti— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) October 1, 2019