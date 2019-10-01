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Крутой буллит в МХЛ. Видео

19:48

Игрок «Сахалинских акул» Руслан Ахметвалиев эффектно исполнил буллит в матче регулярного чемпионата МХЛ против китайского «ОРДЖИ Юниор». В третьем периоде он переиграл вратаря пекинской команды и сделал счет 9:1 в пользу клуба из Сахалина.

В результате встреча завершилась победой «Сахалинских акул» со счетом 10:2.

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