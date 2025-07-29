«Красная Машина Юниор» Ротенберга будет выступать в МХЛ

Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг объявил, что команда «Красная Машина Юниор» будет выступать в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) с сезона-2025/26.

Ротенберг является основателем школы «Красная Машина Юниор», которая была создана в 2022 году. 10 июля стало известно, что она вошла в структуру московского «Динамо».

В МХЛ команда будет представлять Московскую область.

«Мы запускаем серьезный, масштабный и системный проект. Это инфраструктура будущего, которую мы строим вместе», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.