Хоккей
OLIMPBET МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

29 июля 2025, 18:24

«Красная Машина Юниор» Ротенберга будет выступать в МХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг объявил, что команда «Красная Машина Юниор» будет выступать в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) с сезона-2025/26.

Ротенберг является основателем школы «Красная Машина Юниор», которая была создана в 2022 году. 10 июля стало известно, что она вошла в структуру московского «Динамо».

В МХЛ команда будет представлять Московскую область.

«Мы запускаем серьезный, масштабный и системный проект. Это инфраструктура будущего, которую мы строим вместе», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
Роман Ротенберг
МХЛ
Читайте также
Билялов еле дышал, Сурин случайно снес Миллера, а Казань будет пахать в шестой игре. Что произошло после матча «Локомотив» – «Ак Барс»
Британская радиостанция извинилась перед Карлом III за объявление о его смерти
Актриса Самбурская добилась победы в суде с оскорбившим ее блогером Псковитиным
Как прошел визит Путина в Китай. Разбор
«Лада» все-таки осталась в КХЛ. Откуда взялся слух, что клуб может сняться?
«Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии
Популярное видео
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канцеров: вылет «Металлурга», Ткачев, будущее в НХЛ
Канцеров: вылет «Металлурга», Ткачев, будущее в НХЛ
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

17-летний вратарь системы «Салавата» Бондарев будет выступать в лиге Онтарио

17-летний Борин подписал перешел в «Янгстаун» из USHL

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости