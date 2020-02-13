«Красная Армия» забросила 8 шайб в ворота «ОРДЖИ Юниор»
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Красная Армия» победила клуб «ОРДЖИ Юниор». Московский клуб разгромил соперника со счетом 8:3.
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«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Красная Армия» (Москва) — 3:8 (0:4, 1:0, 2:4)
Голы: Хулапов — 7 (Климов, Зуган), 6:12 — 0:1. Черный — 9 (Недилько), 6:32 — 0:2. Шапошников — 6 (Пугачев, Солопанов), 13:11 — 0:3. Хулапов — 8 (Макаров, Росляков), 13:22 — 0:4. Ковалевич — 1 (Клавдиев, Сергиевский), 24:40 — 1:4. Долгопятов — 18 (Шапошников, Пугачев), 40:52 — 1:5. Корбит — 9 (Черный), 41:57 — 1:6. Черный — 10 (Корбит), 42:05 — 1:7. Хулапов — 9 (Климов), 44:43 — 1:8. Сергиевский — 9 (бол., Седов, Ковалев), 49:52 — 2:8. Селин — 2 (Корбит, Мубаракшин), 51:00 — 3:8.
Вратари: Зиновенко (Пакин, 42:05) — Самсонов (59:58).
Судьи: Анкудинов, Степанищев.
13 февраля. Дмитров. СК «Дмитров».
«МХК Атлант» (Мытищи) — «ХК Рига» (Рига) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Ошениекс — 6 (бол., Прижевойтс), 9:31 — 0:1. Шушин — 14 (бол., Силантьев, Усманов), 24:05 — 1:1. Скрастиньш — 10 (бол., Забусов), 29:55 — 1:2. Лигис — 11 (Забусов), 57:04 — 1:3.
Вратари: Фомин (57:55 — 58:57) — Бруверис.
Судьи: Томилов, Фатихов.
13 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».