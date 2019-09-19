«Красная Армия» уступила в овертайме «СКА-1946» в матче МХЛ
Состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ. «Красная Армия» в овертайме уступила «СКА-1946» (2:3).
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«Тайфун» (Уссурийск) — «Капитан» (Ступино) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Ерофеев — 2 (Понкратов, Гараев), 5:08 — 0:1. Дорофеев — 1 (Козыркин, Ю. Кожухов), 23:35 — 0:2. Овечкин — 1 (Ереметько), 52:38 — 1:2. Жилин — 4 (п.в., Гараев), 59:13 — 1:3.
Вратари: Гамов (58:35 — 59:13) — Михайлов.
Судьи: Анкудинов, Степанищев.
19 сентября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Русские витязи» (Чехов) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Дм. Зайцев — 3 (Кондырев, Зубов), 1:03 — 0:1. Бозунов — 2 (Баснев, Баранов), 22:07 — 1:1. Зинченко — 5 (Хамидулин, Смирнов), 57:17 — 1:2.
Вратари: Колупаев — Чечелев.
Судьи: Шувалов, Якас.
19 сентября. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».
«МХК Динамо» (Москва) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Голы: Косолапов — 2 (Брызгалов), 15:30 — 1:0. Косолапов — 3, 47:35 — 2:0. Мошкин — 1 (Кулаковский, Ирицян), 48:59 — 3:0. Марков — 1 (бол., Звягинцев, Кузык), 55:36 — 3:1. Селезнев — 3 (Копылов), 56:10 — 3:2. Дидковский — 1 (Тринеев, Ирицян), 57:32 — 4:2.
Вратари: Жеренко — Фомин.
Судьи: Красотин, Хартин.
19 сентября. Тверь. СК «Юбилейный».
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Шавин — 3 (Венгрыжановский, Алексеев), 13:39 — 1:0. Кирилейченко — 1 (Савчик), 36:52 — 1:1. Кирилейченко — 2 (Руденко, Савчик), 38:32 — 1:2. Петров — 1 (Ежов), 47:50 — 1:3. Воробьев — 1 (п.в., Ежов), 59:16 — 1:4.
Вратари: Громовик (59:07 — 59:16, 59:35) — Кузмаул.
Судьи: Гайнуллин, Назаров.
19 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы: Рашевский — 2 (Сорокин, Александров), 7:53 — 1:0. Пивунов — 1 (Михайлаки), 8:32 — 2:0. Жабреев — 2 (бол., Анисимов, Буруянов), 11:28 — 3:0. Манин — 3 (Смирнов), 13:42 — 3:1. Николаев — 1 (Гутик, Тювилин), 26:05 — 3:2. Жабреев — 3 (бол., Рашевский), 29:31 — 4:2.
Вратари: Чуфаров — Окоряк (59:41).
Судьи: Бакин, Кондратьев.
19 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).
«Омские ястребы» (Омск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Елизаров — 1 (бол., Грицюк, Аликов), 26:05 — 1:0. Мигур — 1 (Елизаров, Грицюк), 40:40 — 2:0. Буцаев — 2 (Михайлов, Шутов), 57:50 — 2:1.
Вратари: Дубровский — Озолин (59:28).
Судьи: Пронских, Томилов.
19 сентября. Омск. ДХЦ «Авангард».
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Сарматы» (Оренбург) — 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)
Голы: Дубакин — 2 (Ромаев), 4:36 — 1:0. Дубакин — 3 (Папст), 8:30 — 2:0. Левченко — 1, 12:50 — 3:0. Житников — 1 (бол.), 25:24 — 3:1. Ромаев — 5 (Дубакин), 30:16 — 4:1. Никишанин — 4 (Юров, Потапов), 35:38 — 5:1. Кривченков — 2 (Ухмылов, Аксененко), 49:05 — 6:1. Назаров — 1 (бол., Савельев, Касмуканов), 51:27 — 6:2. Житников — 2, 52:43 — 6:3.
Вратари: Нефедов — Гилев (Бородкин, 35:38).
Судьи: Косарезов, Фатихов.
19 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Ладья» (Тольятти) — 4:6 (2:1, 2:4, 0:1)
Голы: Юдин — 4 (Сизиков, Хрунин), 6:02 — 1:0. Литвинов — 2 (Селиванов), 14:37 — 2:0. Якутов — 2 (Быстров), 18:59 — 2:1. Захмаревич — 4 (Маскаев), 23:04 — 3:1. Стешенко — 4 (Рангаев), 27:19 — 3:2. Соколов — 2 (бол., Сизиков), 31:47 — 4:2. Быстров — 3 (бол., Лотов), 35:13 — 4:3. Рангаев — 5 (Стешенко, Лотов), 36:13 — 4:4. Свечков — 2, 39:19 — 4:5. Рангаев — 6 (Стешенко), 41:10 — 4:6.
Вратари: Кузнецов (Кузьмин, 39:19, 59:19) — Забродин.
Судьи: Купцов, Прусов.
19 сентября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Шапорев — 6 (Лагунов, Петросян), 15:15 — 1:0. Шапорев — 7 (бол., Комаровский), 26:20 — 2:0. Сибиряков — 4, 28:14 — 2:1. Фоминцев — 1 (бол., Суслов, Журавлев), 31:14 — 2:2. Салов — 1, 64:17 — 2:3.
Вратари: Нурек — Исаев.
Судьи: Морозов, Саутин.
19 сентября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Толпар» (Уфа) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Мусоров — 3 (бол., Гусейнов, Бойко), 2:41 — 1:0. С. Шаповаленко — 2 (Сучков), 10:49 — 1:1. Семенов — 1 (Канашев), 12:40 — 1:2. Кузнецов — 3 (бол., Сафин-Трегубов, Аймурзин), 22:48 — 1:3. Евлоев — 4 (Филиппенко, Никифоров), 38:25 — 2:3. Пашин — 1 (п.в., Кузнецов, Голощапов), 58:16 — 2:4.
Вратари: Прокофьев (58:03 — 58:16) — Кулешов.
Судьи: Каменщиков, Меньших.
19 сентября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Красная Армия» (Москва) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Росляков — 1 (Климов, Шафеев), 24:32 — 1:0. Манин — 3 (Алексеев), 24:58 — 1:1. Долгопятов — 4 (бол.), 43:21 — 2:1. Шеховцов — 1, 59:37 — 2:2. Алексеев — 3 (Манин), 61:35 — 2:3.
Вратари: Скотников — Д. Николаев.
Судьи: Барулин, Ведерников.
19 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА.