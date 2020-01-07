«Красная Армия» проиграла «Локо» на своем льду
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Кузнецкие медведи» обыграли дома «Стальных лис» со счетом 3:2. «Красная Армия» проиграла дома «Локо»? — 0:1.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Соколов — 6 (бол., Сатаров), 10:50 — 1:0. Господынько — 13 (бол., Корешков), 12:30 — 1:1. Шешин — 25 (бол., Корешков), 17:11 — 1:2. Богдашкин — 4 (бол., Вернигор), 35:16 — 2:2. Морозов — 7 (Селиванов, Литвинов), 49:08 — 3:2.
Вратари: Кузнецов — Моисеев (58:06).
Судьи: Хуторов, Шевчук.
7 января. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Никишанин — 18 (Ромаев), 23:58 — 1:0. Ромаев — 15 (мен., Дубакин, Затонских), 30:33 — 2:0. Зиновьев — 17 (Другаля), 31:42 — 2:1. Овчинников — 15 (Юров), 52:29 — 3:1.
Вратари: Щербаков — Горбунов (59:34).
Судьи: Томилов, Фатихов.
7 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Спутник» (Альметьевск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Ахметзянов — 5 (Галимов), 13:06 — 0:1. Мельников — 8, 35:55 — 0:2. Попов — 6 (бол., Руденко, Тимошенко), 53:31 — 1:2.
Вратари: Кузмаул (58:36) — Насыров.
Судьи: Андреев, Майтак.
7 января. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
«МХК Атлант» (Мытищи) — «Алмаз» (Череповец) — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Шушин — 7 (Борисенко), 18:00 — 1:0. Силантьев — 4 (мен., Усманов), 28:12 — 2:0. Чижиков — 14 (бол., Федоров), 43:26 — 2:1. Луховской — 21 (бол., Басимов), 46:59 — 2:2.
Победный буллит: Кузнецов.
Вратари: Задорожный — Рыбалкин.
Судьи: Степанищев, Черенков.
7 января. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
«Красная Армия» (Москва) — «Локо» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Бычков — 7 (бол., Лукичев, Гутик), 43:31.
Вратари: Скотников (59:45) — Окоряк.
Судьи: Светилов, Хажиев.
7 января. Москва. ЛДС ЦСКА.
«Крылья Советов» (Москва) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Лебедкин — 7 (Кашафетдинов), 0:49 — 1:0. Антонов — 3 (п.в.), 13:27 — 1:1. Погонченков — 9 (Иванов, Порошин), 18:02 — 2:1. Линник — 14 (бол., Бабушкин, Коротких), 37:47 — 2:2. Гуськов — 5 (Захаров, Погонченков), 51:24 — 3:2. Погонченков — 10 (п.в., Иванов, Гуськов), 59:58 — 4:2.
Вратари: Кадочников (13:19 — 13:27) — Н.А. Федоров (59:21 — 59:58).
Судьи: Меньших, Якас.
7 января. Москва. УДС «Крылья Советов».