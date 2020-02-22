«Красная Армия» победила «Русских витязей», «Рига» обыграла МХК «Динамо»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Русские витязи» (Чехов) — «Красная Армия» (Москва) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Сулев — 5 (Чабан), 12:47 — 0:1. Сараев — 8 (бол., Бакластов), 17:26 — 1:1. Корбит — 11 (бол., Шапошников), 32:56 — 1:2. Недилько — 3 (Климов, Зуган), 35:36 — 1:3. Полтапов — 8 (Хулапов, Калиниченко), 47:44 — 1:4. Долгопятов — 21 (Корбит, Климов), 50:45 — 1:5. Сараев — 9, 50:59 — 2:5.
Вратари: Чечелев — Киселев.
«Капитан» (Ступино) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы: Рыбин — 11 (бол., Козыркин, Дорофеев), 29:14 — 1:0. Коршиков — 2 (бол., Дорофеев, Казаков), 33:10 — 2:0. Гараев — 22 (Алиев), 44:24 — 3:0. Коковин — 15, 45:15 — 3:1. Силантьев — 14, 50:44 — 3:2.
Вратари: Плешков — Фомин (Задорожный, 44:24, 59:08).
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 4:5 Б (1:1, 0:1, 3:2, 0:0, 0:1)
Голы: Корбит — 11 (Селин, Абенанте), 16:49 — 1:0. Гималетдинов — 1 (Коромыслов), 17:46 — 1:1. Дутковский — 2 (Труфанов, Гималетдинов), 36:26 — 1:2. Гималетдинов — 2 (Труфанов), 42:09 — 1:3. Ковалевич — 2 (бол., Корбит, Е. Буяльский), 45:06 — 2:3. Ярошенко — 3 (Ковалевич, Малмыгин), 50:56 — 3:3. Борисов — 9 (Кузьмин, Хремкин), 54:16 — 3:4. Е. Буяльский — 1 (бол., Клавдиев, Седов), 59:41 — 4:4.
Победный буллит: Иванцов.
Вратари: Зиновенко — Герасимюк.
«ХК Рига» (Рига) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Федоров — 12 (Галимов, Синегубов), 7:26 — 1:0. Рашевский — 37 (Шаборшин, Васильев), 10:25 — 1:1. Галимов — 14 (Синегубов, Бергманис), 20:56 — 2:1. Скрастиньш — 12 (Забусов, Лигис), 25:06 — 3:1. Рашевский — 38 (бол., Жабреев, Антоновский), 50:03 — 3:2. Забусов — 12 (п.в.), 58:26 — 4:2.
Вратари: Ворис — Чуфаров (Сапожников, 25:06, 58:03 — 58:26, 59:04).
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Верещагин — 2 (Бутенко), 3:13 — 0:1. Лагунов — 9 (Комаровский, Волосенков), 9:36 — 1:1. Бондаренко — 2 (Киряков, Алдабергенов), 23:28 — 2:1. Сайко — 17 (Катасонов), 27:34 — 2:2. Верещагин — 3 (Атаханов, Асуханов), 36:14 — 2:3.
Вратари: Нурек — Калмыков.
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