«Красная Армия» победила МХК «Динамо»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
«Тайфун» (Уссурийск) — «Русские витязи» (Чехов) — 4:6 (2:3, 1:1, 1:2)
Голы: Демидов — 2 (бол., Смирнов, Агафонов), 4:49 — 0:1. Дм. Зайцев — 2 (Зубов, Буренов), 8:10 — 0:2. Шушков — 1 (Елизаров, Ужегов), 10:29 — 1:2. Бардаков — 1 (Сараев), 18:54 — 1:3. Козлов — 1 (Зайцев), 19:40 — 2:3. Малухин — 2 (Шушков), 31:23 — 3:3. Зубов — 2 (бол., Бардаков, Буренов), 34:36 — 3:4. Бакластов — 2 (бол., Буренов), 46:46 — 3:5. Зубов — 3 (Дм. Зайцев), 52:28 — 3:6. Козлов — 2 (Зайцев, Терещенко), 57:37 — 4:6.
Вратари: Веремчук — Чечелев.
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Капитан» (Ступино) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Ю. Кожухов — 6 (Казаков), 0:41 — 0:1. Жилин — 3 (Гараев), 37:02 — 0:2. Глухарев — 1 (Ахметвалиев, Бедняков), 54:45 — 1:2. Ахметвалиев — 1 (бол., Габдрахманов, Москалев), 55:08 — 2:2. Понкратов — 4 (Гараев, Жилин), 56:14 — 2:3.
Вратари: Колупаев (59:41) — Скляр.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Ладья» (Тольятти) — 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)
Голы: Стешенко — 2 (Рангаев), 7:43 — 0:1. Лотов — 2 (бол., Забродин, Рангаев), 14:49 — 0:2. Никишанин — 2 (мен., Ромаев), 30:51 — 1:2. Кривченков — 1 (Давыдов), 32:47 — 2:2. Юров — 1 (Никишанин, Потапов), 33:55 — 3:2. Никишанин — 3 (п.в.), 58:23 — 4:2.
Вратари: Щербаков — Забродин (Кулаков, 32:47, 58:10 — 58:23).
«МХК Динамо» (Москва) — «Красная Армия» (Москва) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Долгопятов — 2 (Хулапов), 12:02 — 0:1. Косолапов — 1 (бол., Злодеев, Дидковский), 27:33 — 1:1. Долгопятов — 3 (бол., Солопанов), 30:47 — 1:2. Ромко — 1 (Гладких, Прибыльский), 36:33 — 2:2. Пугачев — 3 (Хулапов), 57:21 — 2:3.
Вратари: Куликов (58:47) — Скотников.
«Ирбис» (Казань) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Кувардин — 2 (Крутов), 10:08 — 1:0. Сенотов — 2, 26:46 — 1:1. И. Шабанов — 1 (бол., Мухин, Четвериков), 28:20 — 2:1. Четвериков — 1 (бол., Кувардин), 34:57 — 3:1. Галеев — 1 (Неганов), 57:03 — 3:2.
Вратари: Мосин (9:40 — 10:08) — Кузмаул.