"Красная Армия" обыграла "Спартак"

"Красная Армия" взяла верх над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Красная Армия" (Москва) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Филин - 7 (Соркин), 2:58 - 0:1. Булимов - 10 (Соколов, Кравченко), 10:40 - 1:1. Хулапов - 9 (Соркин), 29:55 - 1:2. Долгопятов - 10 (Мирошниченко, Аноп), 31:35 - 1:3. Кравченко - 12 (Копылов, Пивовар), 35:09 - 2:3.
Вратари: Сковронский (58:50) - Скотников.
"Локо" (Ярославль) - "Рига" - 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Дарьин - 13 (Манин, Тесанов), 5:30 - 1:0. Трасташенков - 9 (Федоров), 6:58 - 1:1. Полцс - 10 (Синегубов), 7:33 - 1:2. Лукичев - 2 (бол., Рыбаков, Денежкин), 10:13 - 2:2. Жуков - 6 (мен.), 24:36 - 3:2. Забусов - 11 (Синегубов, Туманов), 40:48 - 3:3. Рыбаков - 1 (Слепец, Денежкин), 61:13 - 4:3.
Вратари: Исаев - Бруверис.
"Алмаз" (Череповец) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Голы: Жирнов - 11 (Шайхутдинов), 8:15 - 1:0. Танков - 4 (Алтыбармакян, Кудряшов), 23:46 - 1:1. Поляков - 7, 25:11 - 1:2. Алтыбармакян - 17 (Танков), 25:37 - 1:3. Казаков - 8 (Марков, Рогов), 39:56 - 2:3. Танков - 5 (бол., Калмыков, Алтыбармакян), 41:03 - 2:4. Казаков - 9 (Федоров, Морулев), 44:29 - 3:4.
Вратари: Шугаев (Шостак, 25:37, 59:09) - Аскаров.
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы: Гейдаров - 2 (Дробин), 9:24 - 0:1. Баранов - 8 (Васильев, Е. Анисимов), 21:40 - 1:1. Лапшин - 1 (Мальцев, Ряховский), 38:34 - 1:2. Мальцев - 8 (бол., Ряховский, Жолобов), 41:05 - 1:3. Васильев - 33 (Жабреев, Жиляков), 41:47 - 2:3. Е. Анисимов - 11 (бол., Афанасьев, Васильев), 58:52 - 3:3. Поносов - 4 (Гейдаров), 63:29 - 3:4.
Вратари: Чуфаров (58:12 - 58:52) - Булыгин.
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы: Цицюра - 16 (бол., Баринов), 2:19 - 1:0. Бабушкин - 16 (Мисько, Линник), 4:39 - 1:1. Жук - 10 (Цыплаков, Ибрагимов), 10:55 - 2:1. Цицюра - 17 (Овечкин, Шабаров), 25:44 - 3:1. Ибрагимов - 13 (мен., Баринов), 35:10 - 4:1. Ожгихин - 21 (Овечкин, Цицюра), 55:49 - 5:1. Цицюра - 18 (бол., Ожгихин), 57:11 - 6:1.
Вратари: Гибадуллин (Соколов, 57:11) - Колупаев (Мочалов, 55:49).
"Капитан" (Ступино) - "КРС Хейлунцзян" (Пекин) - 9:2 (5:1, 3:1, 1:0)
Голы: Гордеев - 5 (бол., Понкратов), 3:59 - 1:0. Гараев - 22 (мен., Меркулов), 7:29 - 2:0. Понкратов - 14 (бол., Меркулов), 10:53 - 3:0. Риггз - 4 (Полухин, Ван Цзин), 11:43 - 3:1. Понкратов - 15 (Гараев, Меркулов), 13:36 - 4:1. Тютчев - 11 (Попов, Мальцев), 19:58 - 5:1. Гордеев - 6 (Понкратов, Мальцев), 21:50 - 6:1. Ю. Кожухов - 10 (Морозов), 24:47 - 7:1. Высоцкий - 2 (бол., Сарапульцев), 26:32 - 7:2. Меркулов - 15 (Гараев), 28:52 - 8:2. Мальцев - 1 (Казаков), 45:56 - 9:2.
Вратари: Михайлов - Красановски (О`Брайен, 20:00).
"Крылья Советов" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Курбатов - 7 (Пономарев, Одиноков), 26:14 - 1:0. Петрунин - 12, 26:21 - 1:1. Аль-Джилауи - 6 (Толпегин, Никоноров), 27:49 - 1:2. Гофман - 1 (Грищенко, Злодеев), 45:30 - 1:3. Мишкин - 18, 46:37 - 2:3.
Вратари: Мельников - Куликов.