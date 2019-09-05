Команды из Азии и Европы заинтересованы во вступлении в МХЛ

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига получила несколько заявок от зарубежных клубов, но не смогла включить команды в состав участников из-за несоответствия регламенту турнира.

— К нашей лиге действительно есть интерес, — цитирует News.ru Морозова. — Несколько клубов хотели принять участие в турнире уже в этом сезоне, обращались к нам с этим вопросом. Но они пока не проходят по стандартам МХЛ, по нашему регламенту. Поэтому они пока остаются в поле нашего зрения с прицелом на следующий сезон. Будем с ними дальше работать, чтобы их вступление в лигу было возможно. Повторюсь, и в этом году были заявки, но их пришлось отклонить из-за несоответствия команды нескольким пунктам нашего регламента.

— А если более конкретно спросить: интерес к МХЛ идет со стороны клубов Европы или Азии?

— Я бы сказал, что интерес примерно одинаковый. Есть варианты с клубами из Азии, такая же ситуация и с европейскими командами. Посмотрим на то, какую они работу проделают за год, чтобы стать членом Молодежной хоккейной лиги уже в следующем розыгрыше.