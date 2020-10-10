Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Париматч МХЛ

Команде «Тюменский легион» засчитано техническое поражение из-за неявки на матч

10:51
Теги:

В связи с неявкой команды «Тюменский легион» на матч, который должен был состояться 10 октября 2020 года, МХЛ приняла решение засчитать техническое поражение команде в соответствии с пунктом 19, статьи 29, главы 5 дисциплинарного регламента Париматч чемпионата МХЛ, сообщает сайт лиги.

В команде были сданы тесты на Covid-19, среди которых есть положительные. Их количество не разглашают из-за врачебной тайны. В связи с этим все игроки отправлены на карантин.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/4172/998465/

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир