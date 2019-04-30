Московское "Динамо" в своем Твиттере объявило о том, что клубы МХЛ и ВХЛ системы московского клуба будут базировать в Твери.

– Сегодня, 30 апреля, состоялась встреча генерального директора московского хоккейного клуба "Динамо" Евгения Кровопускова и губернатора Тверской области Игоря Руденя. Итогом встречи стала договоренность о базировании в Твери клубов ВХЛ и МХЛ системы московского "Динамо". Тренировочный процесс и матчи следующего сезона молодежная команда и клуб Высшей хоккейной лиги будут проводить на базе спорткомплекса "Юбилейный".

В прошедшем сезоне у "Динамо" было соглашение с воронежским "Бураном" об обмене игроками.