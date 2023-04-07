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Допинг

Сегодня, 21:32

КХЛ сообщила, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные тесты на допинг

Ана Горшкова
Корреспондент
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Семь игроков уфимского клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты на допинг, сообщает ТАСС.

«В рамках реализации антидопинговой программы в КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, лига разбирает все случаи положительных результатов допинг-тестирования. По состоянию на 7 апреля 2023 года семь игроков клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты. Лига инициировала проверку по всем указанным фактам в команде «Толпар». КХЛ обнародует информацию по итогу разбирательства», — приводит ТАСС слова пресс-службы КХЛ.

1 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило мельдоний в двух пробах игроков «Толпара». Спортсменам может грозить до четырех лет дисквалификации.

«Толпар» является клубом системы «Салавата Юлаева». В текущем сезоне команда заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ.

В первом раунде плей-офф «Толпар» обыграл клуб «Стальные лисы» (3-1 в серии), а затем уступила «Омским ястребам» (1-3).

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Толпар
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Семь игроков «Толпара» сдали положительные допинг-пробы
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