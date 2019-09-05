«Капитан» забросил 11 шайб пекинскому клубу МХЛ

«Капитан» в матче регулярного чемпионата МХЛ дома разгромил «ОРДЖИ Юниор» из Пекина — 11:4. Особо ступинской команде удался третий период, в котором в ворота китайского клуба влетели 8 шайб.

МХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Ромаев — 2 (Дубакин), 13:51 — 1:0. Торопов — 1 (бол., Шутов, Михайлов), 23:20 — 1:1. Шамбазов — 1, 35:10 — 1:2. Шутов — 1 (бол., Михайлов, Шамбазов), 42:34 — 1:3.

Вратари: Щербаков — Озолин.

Судьи: Косарезов, Шевчук.

5 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Буруянов — 1 (Е. Анисимов, Большаков), 33:52 — 1:0. Михайлаки — 1 (Рогозин), 39:59 — 2:0. Жабреев — 1 (Файзутдинов), 52:30 — 3:0. Будницкий — 1 (Е. Анисимов, Пивунов), 55:03 — 4:0.

Вратари: Чуфаров — Колупаев.

Судьи: Жаирбаев, Рассказов.

5 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Спутник» (Альметьевск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кабиров — 1 (бол., Шолгин, Морозов), 7:36 — 0:1. Кабиров — 2 (бол., Ахметзянов, Шолгин), 45:38 — 0:2.

Вратари: Кузьмин — Насыров.

Судьи: Кеслер, Хуторов.

5 сентября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Толпар» (Уфа) — «Белые медведи» (Челябинск) — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Голы: А. Тертышный — 1 (Кирпичников), 16:03 — 0:1. Сафин-Трегубов — 1 (Алалыкин), 24:22 — 1:1. Алалыкин — 2 (Сучков), 28:13 — 2:1. Кузнецов — 1 (Аймурзин, Пономаренко), 35:59 — 3:1. Башкиров — 1 (Сафин-Трегубов), 37:45 — 4:1. Алалыкин — 3 (Сучков), 58:40 — 5:1.

Вратари: Брагинский — Селиверстов.

Судьи: Андреев, Мелихов.

5 сентября. Уфа. Городской дворец спорта.

«Ладья» (Тольятти) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 7:4 (3:3, 3:0, 1:1)

Голы: Филиппенко — 1, 2:48 — 0:1. Лотов — 1 (Иванов), 5:39 — 1:1. Евлоев — 1 (Шлычков, Филиппенко), 7:49 — 1:2. Александров — 1 (Бойко, Бутенко), 14:31 — 1:3. Цитцер — 1 (Симонов), 15:50 — 2:3. Зинатуллин — 1 (Нуруллин), 18:18 — 3:3. Стешенко — 1 (Рангаев), 27:12 — 4:3. Зинатуллин — 2 (бол., Костенко, Колягин), 31:44 — 5:3. Колягин — 1 (бол., Лотов, Костенко), 38:52 — 6:3. Евлоев — 2 (Ищенко), 50:14 — 6:4. Рангаев — 1 (Лотов, Стешенко), 53:32 — 7:4.

Нереализованный буллит: Чингизхан (Снежные барсы), 58:10 (Вратарь).

Вратари: Забродин (Кулаков, 14:31) — Калмыков (Прокофьев, 18:18).

Судьи: Томилов, Фатихов.

5 сентября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«Авто» (Екатеринбург) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Бухаров — 1 (Зайцев, Захаров), 30:31 — 1:0. Широкалов — 1 (Кокурин), 41:26 — 2:0. Захаров — 1 (п.в., Суслов, Валитов), 59:31 — 3:0.

Вратари: Романов — Камышников (57:29 — 59:31).

Судьи: Лерке, Мельников.

5 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«МХК Спартак» (Москва) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Алексеев — 1 (Гордин), 6:40 — 0:1. Егоров — 1 (бол., Волков, Авершин), 38:48 — 1:1. Белов — 1 (Мишаков, Корчагин), 43:18 — 2:1. Ибрагимов — 1 (Яруллин, Жук), 46:19 — 2:2. Алексеев — 2 (Хуснутдинов, Кирсанов), 62:43 — 2:3.

Вратари: Куликов — Д. Николаев.

Судьи: Величко, Пестов.

5 сентября. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).

«Сарматы» (Оренбург) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Голы: Волосенков — 2 (бол., Клавдиев, Шапорев), 14:45 — 0:1. Ипатов — 1 (Малолеткин), 15:16 — 1:1. Клавдиев — 1 (Петросян, Шапорев), 18:26 — 1:2. Чемоданов — 1 (Савельев), 25:12 — 2:2. Волосенков — 3 (Петросян), 31:43 — 2:3. Шапорев — 1 (Клавдиев, Макаров), 38:42 — 2:4.

Вратари: Бородкин (59:33) — Нурек.

Судьи: Отмахов, Палей.

5 сентября. Оренбург. ЛД «Звездный».

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Сенотов — 1 (Шигаев, Черников), 8:49 — 1:0. Червин — 1 (Головин), 17:07 — 1:1. Савчик — 2 (бол., Ваулин), 53:36 — 2:1. Файзуллин — 2 (п.в.), 58:42 — 3:1.

Вратари: Ступин — Щетилин (57:53 — 58:42).

Судьи: Коршак, Литвинов.

5 сентября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

«Красная Армия» (Москва) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Климов — 1 (Мингачев, Сулев), 29:55 — 1:0. Давыденко — 1 (бол., Иванов), 32:17 — 1:1. Саврицкий — 1 (бол., Давыденко), 55:25 — 1:2.

Вратари: Скотников (59:36) — Черкашин.

Судьи: Анисимов, Красотин.

5 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Русские витязи» (Чехов) — «ХК Рига» (Рига) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Миллерс — 1, 21:21 — 0:1. Зинченко — 1 (Смирнов, Агафонов), 25:02 — 1:1. Федоров — 1 (Н. Матейко), 53:56 — 1:2.

Вратари: Шабулин (58:44) — Ворис.

Судьи: Кондратьев, Чернышов.

5 сентября. Чехов. ЛХЦ «Витязь».

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Ирбис» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кувардин — 1 (Четвериков, И. Шабанов), 19:30 — 0:1. Гизатуллин — 1 (бол.), 45:04 — 0:2.

Вратари: Громовик (58:54 — 59:07, 59:41 — 59:49) — Ахтямов.

Судьи: Журавлев, Зосимов.

5 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

«Капитан» (Ступино) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 11:4 (1:1, 2:1, 8:2)

Голы: Понкратов — 1 (Гараев, Жилин), 6:37 — 1:0. Корбит — 1 (Ярошенко), 14:31 — 1:1. Трофимов — 1 (Константинов), 24:39 — 2:1. Юй Цзилун — 1 (Жеребкин, Ивашкин), 28:51 — 2:2. Ерофеев — 1 (Назаров, И. Кожухов), 39:06 — 3:2. Жилин — 1 (Понкратов, Гараев), 41:58 — 4:2. Дан. Пяткин — 1, 42:31 — 5:2. Мельниченко — 1 (Трофимов, Сурканов), 46:47 — 6:2. Алиев — 1 (Дорофеев), 48:47 — 7:2. Ю. Кожухов — 1 (Казаков), 53:22 — 8:2. Ю. Кожухов — 2 (Казаков), 56:39 — 9:2. Корбит — 2, 57:26 — 9:3. Ивашкин — 1 (Жеребкин, Юй Цзилун), 58:08 — 9:4. Казаков — 1 (Ю. Кожухов, Казаков), 58:55 — 10:4. Константинов — 1 (Мельниченко), 59:24 — 11:4.

Вратари: Скляр (Плешков, 51:53) — Раяла (Ху Хаожань, 52:34).

Судьи: Анкудинов, Каменщиков.

5 сентября. Ступино. ЛД им. В.Боброва.

«МХК Атлант» (Мытищи) — «Крылья Советов» (Москва) — 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)

Голы: Звягинцев — 1 (Шушин), 4:54 — 1:0. Кареев — 1 (Рыбин, Старков), 12:51 — 2:0. Н. Миллер — 1 (бол., Зимин), 19:02 — 3:0. Ермачихин — 1, 26:53 — 3:1.

Вратари: Фомин — Кадочников (Попов, 20:00, 58:12).

Судьи: Абросимов, Арзамазов.

5 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Тайфун» (Уссурийск) — 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)

Голы: Дишковский — 1 (Гималетдинов, Катаев), 6:53 — 1:0. Шуйдин — 1 (Горбушин, Зеленов), 13:28 — 2:0. Поносов — 1, 19:03 — 2:1. Дишковский — 2, 19:23 — 3:1. Цехановский — 1, 35:13 — 4:1. Елизаров — 1 (бол., Дробин, Бунов), 37:23 — 4:2. Малухин — 1 (Елизаров, Шушков), 38:05 — 4:3. Сапельников — 1 (Цехановский), 42:29 — 5:3. Донцов — 1 (бол., Поносов), 50:57 — 5:4.

Вратари: Мельничук — Гамов (Бураков, 36:00, 59:15).

Судьи: Бакин, Ведерников.

5 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».