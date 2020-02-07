«Капитан» пропустил 8 шайб от МХК «Динамо»
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Капитан» принимал МХК «Динамо». Гости одержали крупную победу со счетом 8:2.
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«Ладья» (Тольятти) — «Сарматы» (Оренбург) — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы: Тимашев — 8 (Житников), 11:46 — 0:1. Добродум — 2 (Якутов), 19:09 — 1:1. Бархаткин — 18 (мен., Тимашев), 20:21 — 1:2. Грошев — 1 (Симонов), 43:14 — 2:2. Савельев — 11 (Бархаткин, Тимашев), 43:40 — 2:3. Терлецкий — 5, 47:55 — 2:4. Симонов — 7 (бол., Колягин, Грошев), 52:23 — 3:4.
Вратари: Забродин (59:11) — Бородкин.Судьи: Ханов, Черенков.
7 февраля. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Ирбис» (Казань) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Джумагулов — 1, 3:39 — 0:1. Полувытнов — 4 (Дегтярев, Мухин), 10:24 — 1:1. Христанов — 8 (Галимзянов, Тимиров), 12:05 — 2:1. Атаханов — 6 (Александров, Бутенко), 31:23 — 2:2. Григорьев — 1 (Валеев), 32:34 — 3:2. Ситдиков — 1 (Купчихин, Тимиров), 35:56 — 4:2. Галимзянов — 16 (Христанов), 50:30 — 5:2.
Вратари: Мосин — Павленко (Калмыков, 13:15).
Судьи: Арзамазов, Журавлев.
7 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Голы: Назаров — 5 (Шапорев, Макаров), 23:28 — 0:1. Алексеев — 15 (М.С. Федотов), 42:24 — 1:1. Мутовин — 9 (Панчук), 50:17 — 2:1. Томилов — 2 (Платонов), 57:57 — 3:1.
Вратари: Громовик — Нурек (58:28 — 59:46).
Судьи: Лерке, Пронских.
7 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
«Русские витязи» (Чехов) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: Сычев — 2 (Мельничук, Горбушин), 13:54 — 0:1. Демидов — 8 (Бакластов), 45:19 — 1:1. Смирнов — 9 (мен., Горшунов), 54:54 — 2:1.
Вратари: Чечелев — Мельничук (58:02).
Судьи: Ведерников, Потапов.
7 февраля. Чехов. ЛХЦ «Витязь».
«Локо» (Ярославль) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 7:4 (4:2, 1:1, 2:1)
Голы: Никитин — 3 (бол., Гопиенко, И. Кожухов), 5:14 — 0:1. Денежкин — 16 (мен., Дарьин), 10:10 — 1:1. Дяденькин — 12 (мен.), 12:48 — 2:1. Никитин — 4 (бол., Ю. Кожухов), 13:30 — 2:2. Дяденькин — 13 (бол., Бычков), 16:06 — 3:2. Дарьин — 12 (бол., Николаев, Гутик), 17:10 — 4:2. Никулин — 11 (бол., Бычков), 24:05 — 5:2. Раденко — 5 (Домничев, Иванов), 37:33 — 5:3. Лукичев — 6 (Березкин), 42:50 — 6:3. Антонов — 7 (бол., Тараканов, Кухарев), 46:19 — 6:4. Шумилин — 11, 46:37 — 7:4.
Вратари: Горшков — Черкашин.
Судьи: Назаров, Хуторов.
7 февраля. Ярославль. МФСК «Локомотив».
«Алмаз» (Череповец) — «Крылья Советов» (Москва) — 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)
Голы: Кузнецов — 7 (Белялов, Зайцев), 1:52 — 1:0. Кашафетдинов — 9 (бол., Ермачихин, Уваров), 10:24 — 1:1. Ермачихин — 5 (Уваров), 12:36 — 1:2. Чижиков — 23 (Луховской, Неволин), 47:30 — 2:2. Капустин — 14 (бол., Федоров, Крутов), 50:41 — 3:2. Климкин — 5 (Иванов, Погонченков), 54:26 — 3:3. Луховской — 23 (бол., Чижиков, Неволин), 55:48 — 4:3.
Вратари: Рыбалкин — Кадочников.
Судьи: Коршак, Фатихов.
7 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Тайфун» (Уссурийск) — 9:2 (3:0, 3:1, 3:1)
Голы: Галиуллин — 9 (Галушкин, Дишковский), 5:23 — 1:0. Дишковский — 7 (Яруллин), 7:34 — 2:0. Гордин — 35 (Кровяков), 14:08 — 3:0. Градович — 10 (Яруллин, Цицюра), 31:05 — 4:0. Кровяков — 12 (Гордин, Поляков), 37:50 — 5:0. Цицюра — 4 (Иванов), 38:01 — 6:0. Пасманик — 9 (Лапшин, Долотов), 38:46 — 6:1. Шуйдин — 15 (Манин, Дедов), 49:33 — 7:1. Градович — 11 (Баринов, Иванов), 50:50 — 8:1. Кровяков — 13 (Дедов, Гордин), 51:29 — 9:1. Лапшин — 24 (Рогозин, Козлов), 52:22 — 9:2.
Вратари: Обыскалов — Синегубкин (Бураков, 38:01).
Судьи: Майтак, Меньших.
7 февраля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«Капитан» (Ступино) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:8 (0:1, 1:5, 1:2)
Голы: Власов — 10, 17:24 — 0:1. Жабреев — 10 (бол., Яковлев), 28:33 — 0:2. Рашевский — 33 (бол., Кузнецов, Яневский), 29:01 — 0:3. Яковлев — 16 (Большаков, Анисимов), 29:15 — 0:4. Тютчев — 12 (бол., Казаков, Константинов), 32:26 — 1:4. Анисимов — 12 (Большаков, Яковлев), 33:23 — 1:5. Рашевский — 34 (бол., Яковлев, Жабреев), 35:47 — 1:6. Казаков — 20, 43:11 — 2:6. Рашевский — 35 (Кузнецов, Жабреев), 47:10 — 2:7. Власов — 11 (Ушаков, Калмыков), 49:08 — 2:8.
Вратари: Скляр (Плешков, 29:15) — Чуфаров (Сапожников, 40:00).
Судьи: Томилов, Хажиев.
7 февраля. Ступино. ЛД им. В.Боброва.
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