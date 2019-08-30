Как выглядит новый Кубок Харламова. Видео

МХЛ представляет новый Кубок Харламова, который получил новый дизайн, но сохранил узнаваемые черты, знакомые всем болельщикам, информирует официальный сайт турнира.

Чаша Кубка сделана из латуни и покрыта никелем. Главная отличительная черта нового трофея — теперь его чаша открыта.

Первый приз Лиги венчала фигурка легендарного хоккеиста Валерия Харламова, именем которого назван трофей МХЛ. Она же будет расположена и на новом кубке. В центре — новый современный логотип МХЛ, который был представлен в межсезонье.

Массивные резные ручки выполнены из дюралевого сплава, в местах крепления с чашей расположены шайбы из черного нефрита.

Фигура Валерия Харламова, выполненная из серебра с позолотой, установлена на металлическом основании, на котором выгравирована панорама с изображением одного из самых запоминающихся моментов карьеры легендарного хоккеиста — его гол в матче против сборной Канады в Суперсерии 1974 года.