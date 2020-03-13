«Ирбис» первым вышел в четвертьфинал Кубка Харламова

«Ирбис» обыграл «Сибирских снайперов» в третьем матче 1/8 финала Кубка Харламова. Казанцы одержали победы во всех трех матчах и первыми пробились в четвертьфинал.

Париматч МХЛ

1/8 финала

Третьи матчи

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Толпар» (Уфа) — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Шешин — 1 (Пятин, Платонов), 4:35 — 1:0. Скоропад — 1 (Олейников), 6:54 — 1:1. Рожков — 1 (Спиридонов, Корешков), 9:49 — 2:1. Сучков — 2 (бол., Пустозеров), 43:40 — 2:2. Платонов — 2 (бол., Корешков), 52:17 — 3:2. Платонов — 3 (Рожков, Шешин), 59:31 — 4:2.

Вратари: Шашков — Кулешов.

Счет в серии: 2-1

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Ирбис» (Казань) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Шабанов — 1, 5:51 — 0:1. Комков — 1 (Крутов), 7:13 — 0:2. Дубакин — 1 (Давыдов), 9:36 — 1:2. Булатов — 2 (Крутов), 25:49 — 1:3. Дубакин — 2 (Затонских, Ромаев), 33:48 — 2:3.

Вратари: Щербаков (59:09) — Мосин.

Счет в серии: 0-3

«Белые медведи» (Челябинск) — «Авто» (Екатеринбург) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Колесников — 1 (Овчинников), 5:39 — 0:1. Шабанов — 1, 42:14 — 1:1. Валитов — 1 (Тютяев, Лоза), 43:02 — 1:2. Тютяев — 1, 57:38 — 1:3.

Вратари: Горбунов — Галкин.

Счет в серии: 1-2

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Омские ястребы» (Омск) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Скоробогатов — 2 (бол., Спиценко, Прокопенко), 19:11 — 0:1. Чинахов — 1 (бол., Асташевский, Денисевич), 19:34 — 0:2.

Вратари: Кузмаул — Дубровский.

Счет в серии: 1-2