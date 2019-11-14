«Ирбис» обыграл «Омских ястребов»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Ушаков — 1 (Рашевский, Карпов), 1:56 — 0:1. Карпов — 4 (Ушаков, Захаров), 7:52 — 0:2. Кожухов — 2 (Бабушкин, Линник), 14:19 — 1:2. Кожухов — 3 (бол., Никитин, Линник), 19:27 — 2:2. Захаров — 5 (Ушаков), 54:53 — 2:3.
Вратари: Евграфов (59:56) — Сапожников (Чуфаров, 20:00).
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)
Голы: Павлюк — 2 (Кирилейченко, Атанасов), 8:28 — 0:1. Захмаревич — 8 (Маскаев, Кожедуб), 9:03 — 1:1. Кирилейченко — 6 (мен.), 10:05 — 1:2. Савчик — 6 (Файзуллин, Попов), 18:00 — 1:3. Атанасов — 2 (Руденко, Неганов), 24:34 — 1:4. Чусовитин — 1 (Попов, Савчик), 48:46 — 1:5. Ежов — 5 (Руденко), 51:19 — 1:6. Воробьев — 3 (бол., Черников), 57:09 — 1:7.
Вратари: Кузнецов (Банников, 51:19) — Кузмаул (Ступин, 52:22).
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Ладья» (Тольятти) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Рангаев — 11 (бол., Костенко), 6:13 — 0:1. Мозякин — 2 (бол., Буйван, Мартынов), 19:27 — 1:1. Спиридонов — 6 (Господынько, Шешин), 20:13 — 2:1. Шешин — 13 (Господынько, Спиридонов), 35:01 — 3:1. Спиридонов — 7 (Шешин, Хайруллин), 37:56 — 4:1. Хайруллин — 3 (бол., Маркин, Олейников), 44:43 — 5:1.
Вратари: Моисеев — Забродин.
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Реактор» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Паранин — 12 (бол., Чивилев, Шамбазов), 37:49 — 0:1. Мустафин — 4 (Полькин), 54:25 — 0:2. Гусейнов — 5 (Данияр, Гатиятов), 56:27 — 1:2.
Вратари: Каратаев (55:34 — 56:27, 59:20) — Озолин.
«Омские ястребы» (Омск) — «Ирбис» (Казань) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Крутов — 7 (Дегтярев), 21:59 — 0:1. Галиаскаров — 6 (бол., Четвериков), 40:45 — 0:2. Берестнев — 5 (Елизаров, Чинахов), 54:36 — 1:2.
Вратари: Дианов (59:08) — Ахтямов.
«Белые медведи» (Челябинск) — «Сарматы» (Оренбург) — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Голы: Сапожников — 3 (Ширяев, Шабанов), 13:40 — 1:0. Житников — 7 (Драгун), 24:54 — 1:1. Игнатов — 1, 36:00 — 1:2. Кадышев — 2 (Ярулин), 37:34 — 2:2. Яковлев — 6 (бол., Шабанов, Нероев), 52:32 — 3:2. Сапожников — 4 (Шабанов), 56:37 — 4:2. Квон — 1 (бол., Бархаткин, Тимашев), 58:29 — 4:3.
Вратари: Горбунов — Бородкин.
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Голы: Платонов — 9 (Юзленко, Никонов), 1:33 — 0:1. Растворов — 2, 3:56 — 0:2. Платонов — 10 (Поддубный), 8:05 — 0:3. Васюков — 2 (Коваленко), 25:25 — 1:3. Цыбин — 1 (Мутовин), 30:58 — 1:4. Цибин — 3 (бол., Волков, Головин), 36:44 — 2:4. Морозов — 5, 45:57 — 2:5. Богданов — 1 (бол., Цибин), 49:22 — 3:5.
Вратари: Гущин (С. Пылаев, 4:16) — Громовик.