«Ирбис» обыграл «Алтай», «Снежные барсы» — «Чайку»
Состоялись два матча регулярного чемпионата Париматч МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Ирбис» (Казань) — 4:5 (0:1, 0:3, 4:1)
Голы: Климов — 1 (Ситдиков, Гизатуллин), 7:54 — 0:1. Шабанов — 5 (Четвериков, Мухин), 22:18 — 0:2. Христанов — 1 (Кателевский, Галиаскаров), 24:47 — 0:3. Гизатуллин — 9 (Бровкин), 34:15 — 0:4. Купчихин — 2 (Четвериков), 41:37 — 0:5. Уваров — 1 (Буденчук), 46:03 — 1:5. Шапорев — 11 (Петросян), 48:06 — 2:5. Петросян — 18 (бол., Шапорев, Комаровский), 48:58 — 3:5. Петросян — 19 (Шапорев, Софьин), 54:33 — 4:5.
Вратари: Нурек (59:23) — Ахтямов.
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Буйнич — 1 (Растворов, Петров), 7:07 — 0:1. Асуханов — 5 (бол., Гусейнов), 23:49 — 1:1. Петров — 5, 24:11 — 1:2. Никулин — 5 (Копылов, Шульга), 30:03 — 1:3. Сайко — 8 (бол., Евлоев, Бутенко), 42:19 — 2:3.
Вратари: Калмыков — Громовик.