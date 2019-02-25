Игрок "Спартака" Шалагин обновил рекорд МХЛ по голам за сезон

Нападающий "Спартака" Михаил Шалагин установил новый рекорд МХЛ по голам в течение одного сезона. В матче регулярного чемпионата красно-белые разгромили "Чайку" 7:0, Шалагин оформил хет-трик.

Ранее в воскресном матче с "Чайкой" (6:1) Шалагин побил рекорд МХЛ, забросив 43-ю шайбу. Сейчас на его счету стало 46 голов. Предыдущий рекорд принадлежал Федору Малыхину, забросившему 42 шайбы в составе "Авто" в сезоне-2009/10.

В списке бомбардиров Шалагин занимает второе место, уступая Антону Васильеву из петербургского "Динамо" (71 очко против 92).