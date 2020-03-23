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Игрок МХЛ из Новокузнецка, который пострадал в ДТП, перенес операцию

17:06
Михаил Фростов. Фото ВКонтакте.
Михаил Фростов. Фото ВКонтакте.
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Нападающего «Кузнецких медведей» Михаила Фростова, попавшего в ДТП в воскресенье, прооперировали. Молодой человек пришел в сознание, сообщает РИА «Новости».

— Вчера прооперировали, кровь очень активно ищем, я думаю, что нашли нужное количество. На эту неделю нам крови хватает... Был в сознании, сейчас, насколько я знаю, тоже в сознании... Сейчас, после первой операции, состояние тяжелое... предстоит еще операция... Сейчас подряд ее не могут сделать, потому что состояние тяжелое, — сказал невеста Фростова Лилия Леухина.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба находится в тяжелом состоянии после ДТП в Новокузнецке. Отмечалось, что 19-летнему хоккеисту с редкой группой крови, четвертой с отрицательным резус-фактором, срочно требуется кровь для переливания. Его состояние врачи оценивают как очень тяжелое.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200323/1569026527.html

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